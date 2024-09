Aseguran que Matt Damon no habló con Jennifer López de su divorcio

MIAMI.- El sensual vestido plateado que lució en el estreno de Unstoppable, en el Festival de Cine de Toronto, no fue el único momento que Jennifer López protagonizó en dicha cita. Horas más tarde, ella y Matt Damon , a quien se le conoce como el mejor amigo y socio de Ben Affleck , fueron captados conversando a solas .

Aunque mucho se ha presumido del motivo de aquel encuentro, que se desarrolló en una fiesta en el EPOCH Bar & Kitchen Terrace de The Ritz-Carlton. No obstante, una fuente cercana al intérprete aseveró que el tema no giró en torno al divorcio de JLo del oscarizado actor.