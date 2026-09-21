Autoridades esperan resultados de la autopsia del modelo Presley Gerber

Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de "Palm Royale", de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California.

MIAMI.- Nueva información trasciende sobre la muerte de Presley Gerber , hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber. Según informó la revista People, la Oficina del Médico Forense realizará este lunes la autopsia para dar con la causa del deceso del modelo de 27 años.

“La investigación continúa y la información disponible es limitada. El fallecimiento fue declarado a las 09:45 horas del 20 de septiembre de 2026 por los paramédicos que acudieron al lugar. El Departamento de Policía de Santa Mónica es la agencia policial encargada de la investigación”, reza el comunicado difundido por el magazine.

La muerte de Presley se suscitó en un centro de rehabilitación el domingo 20 de septiembre.

La familia Gerber, tras darse a conocer la noticia, emitió un comunicado en el que expresaban su desconsuelo y solicitaban respeto y privacidad.

Salud mental y drogas

Presley Gerber habló abiertamente sobre sus luchas en el podcast Studio 22 en 2023.

“Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras dificultades asociadas, creo que, tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”, comentó.

En redes sociales, el modelo compartió un video en el que se sometía a una dosis de ibogaína, un sustancia extraída de la raíz de la planta Tabernanthe iboga y que es usada para combatir adicciones y dolencias crónicas.

"Un momento de tranquilidad antes de que todo cambiara. Estaba absolutamente aterrorizado, y sabía que lo estaría de nuevo si alguna vez tuviera que enfrentarme a algo así", escribió en la publicación de marzo de este año.