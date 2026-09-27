domingo 27  de  septiembre 2026
PLATAFORMAS

Serie "El juicio" con Eugenio Derbez y Pedro Alonso enfrenta a dos padres en México

Entrevista con el guionista Daniel Krauze y los actores Eugenio Derbez y Pedro Alonso por el estreno en Prime Video de la serie "El juicio", una desgarradora historia inspirada en hechos reales que sacudirá a toda la familia

El juicio explora hasta dónde es capaz de llegar un padre por proteger a sus hijos.&nbsp;

El juicio explora hasta dónde es capaz de llegar un padre por proteger a sus hijos. 

Cortesía/ Prime Video
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND

MIAMI.- Ya están en Prime Video todos los capítulos de El juicio. Basándose en diferentes historias reales que sacudieron a México, la serie nos presenta a Santiago (Eugenio Derbez), un padre trabajador de clase media que un día descubre que su hija Andrea (Karla Gaytán) fue abusada por un compañero de clases. Destrozados por esta situación, padre e hija intentan buscar justicia a través de los canales regulares, topándose con múltiples trabas y enfrentándose a Raúl Huerta (Pedro Alonso), un poderoso multimillonario que, utilizando el tráfico de influencias, hace de todo para cuidar a su hijo Carlos (íker Sánchez), el agresor de Andrea. Lo que comienza como un conflicto entre dos padres de diferentes estratos sociales, escala hasta transformarse en un conflicto nacional y que, a través de sus 8 episodios, confronta a los espectadores con una pregunta difícil de responder: ¿hasta dónde es capaz de llegar un padre por proteger a sus hijos?

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con los actores Eugenio Derbez (No se aceptan devoluciones, Overboard, CODA), Pedro Alonso (La casa de papel, Traición, Berlín) y el guionista Daniel Krauze (Luis Miguel: la serie, El candidato, México 86), quienes contaron cómo nació la historia de El juicio, el proceso para construir sus personajes, las teclas sensibles que esta serie toca al ser padres, las diferentes capas de la sociedad que se exploran en cada episodios y muchas cosas más.

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