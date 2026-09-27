Serie "El juicio" con Eugenio Derbez y Pedro Alonso enfrenta a dos padres en México

MIAMI.- Ya están en Prime Video todos los capítulos de El juicio. Basándose en diferentes historias reales que sacudieron a México, la serie nos presenta a Santiago (Eugenio Derbez), un padre trabajador de clase media que un día descubre que su hija Andrea (Karla Gaytán) fue abusada por un compañero de clases. Destrozados por esta situación, padre e hija intentan buscar justicia a través de los canales regulares, topándose con múltiples trabas y enfrentándose a Raúl Huerta (Pedro Alonso), un poderoso multimillonario que, utilizando el tráfico de influencias, hace de todo para cuidar a su hijo Carlos (íker Sánchez), el agresor de Andrea. Lo que comienza como un conflicto entre dos padres de diferentes estratos sociales, escala hasta transformarse en un conflicto nacional y que, a través de sus 8 episodios, confronta a los espectadores con una pregunta difícil de responder: ¿hasta dónde es capaz de llegar un padre por proteger a sus hijos?