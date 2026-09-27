domingo 27  de  septiembre 2026
MÚSICA

Don Omar anuncia cierre de nueva gira en su natal Puerto Rico a finales de 2027

El veterano reguetonero Don Omar, autodenominado el Rey del Reguetón, anunció que cerrará su gira actual en Puerto Rico

El reguetonero Don Omar.&nbsp;

El reguetonero Don Omar. 

Cortesía | Latin Íconos

SAN JUAN.- El veterano reguetonero puertorriqueño Don Omar, autodenominado 'El rey del reguetón', anunció que su gira actual, 'The Last King World Tour', la clausurará en su natal Puerto Rico a finales de 2027, aunque aún no ha dicho lugar ni fecha.

"Yo le prometí a la gente que amo y que quiero muchísimo en mi país, un cierre de temporada histórico y ahí terminaré", dijo el exponente urbano en un video que publicó previo a arrancar su gira el viernes en la noche en Reading, Pensilvania (EE.UU.).

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Enfatizó: "El cierre lo haré con mi gente, en Puerto Rico, y esperando lo mejor de mí una vez más en mi isla, para la gente que me quiere, que me vio crecer y que me vio nacer allá en Puerto Rico, disfrutármelos una vez más".

El intérprete de éxitos como 'Dale Don Dale', 'Bandoleros', 'Ojitos chiquitos', 'Salió el Sol', 'Pobre diabla', entre otros, indicó que su gira la llevará a distintas ciudades en Estados Unidos, Centroamérica y América del Sur, así como Europa.

Incluso, Don Omar se presentará este sábado en la ciudad de Boston, Massachussetts (EE.UU.) y mañana, domingo, en el coliseo PeoplesBank Arena, en Hartford, Connecticut (EE.UU.).

William Omar Landrón, nombre de pila del artista, aseguró que seguirá dándolo todo en Estados Unidos hasta noviembre, donde tomará un mes de descanso, y continuará la segunda parte de la gira en el país norteamericano en marzo de 2027.

"Tengo nuevamente 30 días de descanso y después me voy para Europa, donde el primer día de venta de la gira en Europa vendimos 120.000 boletos y se siguen añadiendo nuevas fechas", agregó.

Don Omar expuso que la gira por Europa llegará a su fin entre julio y agosto.

Tras una pausa de 30 días, comenzará los preparativos para regresar a los escenarios de México, Centroamérica y Suramérica entre octubre y diciembre, con una serie de presentaciones que se anunciará en los próximos meses.

"Trato de hacer un 'show' en el que llevo a mis fanáticos en un viaje por el tiempo. Pretendo llevarlos desde música de antes de 'Dale Don Dale', 'Dile', la música de 'King of Kings', la música de 'iDon' y por ahí seguir actualizando la música con lo que ha ido pasando durante los años", destacó Don Omar.

FUENTE: Con información de EFE

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