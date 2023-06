Aseveran que Piqué y Clara Chía se comprometieron

"Personas de su entorno más cercano deslizan a LOOK que ya han comenzado con los preparativos del que se convertirá en uno de los días más especiales de su vida. También, según apuntan, tienen pensado cómo comunicar la noticia a sus allegados. En caso de confirmarse, se convertirá, sin ninguna duda, en una de las bodas del año. Cabe recordar que el futbolista catalán no dio el paso con Shakira durante los 12 años que estuvieron juntos pese a que sí tuvieron dos hijos, Milan y Sasha", agregó el medio español en su página web.

Dicha información se ha viralizado en la prensa rosa; sin embargo, Semana trajo hoy a colación una información dada por la periodista Lorena Vásquez, quien indicó que por ahora no habrá boda entre Piqué y Clara.

"Lorena Vásquez, integrante de Las mamarazzis, contó en Y ahora sonsoles un detalle en específico de la relación de los dos catalanes, puntualizando que no existía certeza alguna de que fueran a llegar al altar. La periodista apuntó que todo estaba siendo negado por cercanos al entorno de la pareja, por lo que no habría, de momento, estos planes en el noviazgo que sostienen. “De momento no hay boda, no están preparando nada”, dijo la española en la charla que se dio en el programa", reseñó la revista.

Hasta ahora, la célebre pareja no ha confirmado el posible compromiso desde que hicieron público su noviazgo el pasado 25 de enero a través de las redes sociales.

