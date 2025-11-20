Así es 'Lumière de l'Infini', corona de Miss Universo valuada en millones de dólares

La recién coronada Miss Universo 2024, Victoria Kjaer Theilvig de Dinamarca, reacciona tras ganar la 73ª edición del certamen Miss Universo en la Ciudad de México el 16 de noviembre de 2024.

MIAMI.- El Impact Arena en Pak Kret, Tailandia, será el centro de la belleza global en el que se realizará la 74.ª edición de Miss Universo . Esta noche, Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca , coronará a su sucesora con la codiciada Lumière de l'Infini, diadema adornada con raras perlas doradas y diamantes.

Presentada en la edición 73.ª del concurso por Raúl Rocha y Anne Jakrajutatip, la corona Lumière de l'Infini (Luz del Infinito) es la corona más preciada en el mundo de los certámenes de belleza.

Con un valor estimado que supera los cinco millones de dólares, esta pieza artesanal fue creada por maestros filipinos, empleando técnicas de alta joyería tradicional francesa.

Su diseño se distingue por el color dorado, inspirado en la rara perla dorada del Mar del Sur, la Gema Nacional de Filipinas, de las cuales 23 están engastadas en la pieza.

Los rayos adornados con diamantes simbolizan el reflejo de la luz solar y el fuego, mientras que el oro puro y las perlas evocan la conexión de la Tierra con el océano.

"Las perlas doradas de los Mares del Sur simbolizan la esfera terrestre, irradiando belleza desde el océano, nuestra fuente de vida, hasta los susurros y promesas del universo y su infinito más allá", asegura la casa joyera Jewelmer.

Si bien el título de Miss Universs es permanente, y las reinas lo conservan con el año de su coronación, la corona debe ser devuelta a la organización tras culminar el año de reinado.

No obstante, la organización les obsequia una réplica que está valuada entre 15 y 20 mil dólares, de acuerdo a Hola!. Las ganadoras suelen conservarla como recuerdo del año de su reinado.

Detalles de la ceremonia

El evento se realizará el jueves 20 de noviembre (viernes 21 en Tailandia, país anfitrión), en la Arena Impact de Bangkok, con capacidad para 12.000 espectadores.

La transmisión en vivo para Estados Unidos inicia a las 7:00 p.m. ET en Telemundo y a través del servicio de streaming Peacock. En Latinoamérica, se podrá disfrutar por Telemundo Internacional y a nivel mundial, mediante el canal de YouTube de Miss Universo.