Conozca a las candidatas latinas a la corona de Miss Universo 2025

Presentamos a las representantes de países de América Latina que ya se posicionan como grandes favoritas para coronarse como Miss Universo 2025

Miss México, Fátima Bosch, desfila en el escenario durante la presentación de trajes típicos de Miss Universo 2025 en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok.

Miss México, Fátima Bosch, desfila en el escenario durante la presentación de trajes típicos de Miss Universo 2025 en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok.

AFP / Lillian SUWANRUMPHA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Luego de tres semanas de concentración, la Final de la 74.ª edición de Miss Universo reunirá a candidatas de más de 120 países que buscarán cumplir el sueño de coronarse como la mujer más bella del universo. Al igual que en años anteriores, representantes de países de América Latina ya se posicionan como grandes favoritas de los portales especializados.

DIARIO LAS AMÉRICAS las presenta a continuación:

Aldana Masset, Argentina

Modelo y asesora de imagen, Miss Argentina es exvocalista de la banda de cumbia Agapornis y se ha destacado por hablar abiertamente sobre convivir con alopecia.

Yessica Hausermann, Bolivia

Odontóloga y modelo, Hausermann cuenta con ascendencia suiza y es cinta negra en Taekwondo.

Gabriela Lacerda, Brasil

Periodista y modelo de Piauí, cuenta con una sólida experiencia en certámenes nacionales y espera utilizar su plataforma para crear conciencia sobre la lucha por las personas desaparecidas.

Inna Moll, Chile

Influyente figura digital, modelo y exeditora, Moll ha generado gran interés entre los especialistas y el público.

Vanessa Pulgarín, Colombia

Comunicadora social y periodista con una amplia trayectoria en el modelaje y concursos de belleza. Busca usar su visibilidad para inspirar un estilo de vida saludable, promoviendo la influencia con propósito.

Mahyla Roth, Costa Rica

Candidata conocida por su belleza clásica y su elegante desempeño en pasarela, representando la disciplina y el trabajo social de su país.

Lina Luaces, Cuba

Hija de la presentadora Lili Estefan, representa a la nueva generación de cubanos. Su participación se centra en destacar la resiliencia y la cultura de la comunidad cubana en el mundo.

Nadia Mejía, Ecuador

Modelo y ex-Miss California USA, de ascendencia ecuatoriana, ha utilizado su plataforma para concientizar sobre los trastornos alimenticios y trabaja con proyectos de ayuda social en Guayaquil.

Giulia Zanoni, El Salvador

Destaca por su preparación y enfoque en la comunicación, buscando proyectar una imagen moderna y fuerte de la mujer salvadoreña en el escenario internacional.

Andrea Valero, España

Cuenta con una formación en Fashion Business obtenida en ciudades como Milán y París, y actualmente es cofundadora de una agencia de viajes de lujo, destacando su perfil emprendedor y su fuerte conexión con el mundo de la moda.

Raschel Paz, Guatemala

Figura pública y modelo que busca promover la riqueza cultural y los valores de su nación, llevando un mensaje de empoderamiento femenino.

Alejandra Fuentes, Honduras

Licenciada en Relaciones Internacionales. Su preparación y elegancia la han posicionado como una de las delegadas centroamericanas más observadas en la competencia.

Yamilex Hernández, Miss Universo Latina

Ganadora del concurso de Telemundo, Miss Universe Latina, El Reality, Yamilex representa a la comunidad latina en Estados Unidos, destacando la diversidad y la fuerza de la diáspora hispana a través de su plataforma.

Fátima Bosh, México

Modelo y diseñadora de moda, es una de las candidatas más aclamadas por expertos como Osmel Sousa.

Itza Castillo, Nicaragua

Una de las candidatas con más experiencia, con 30 años de edad, busca alzarse con la segunda corona para su país luego del histórico triunfo de Sheynnis Palacios en 2023.

Yanina Gómez, Paraguay

Joven y carismática representante que sigue los pasos de sus predecesoras, buscando mantener a Paraguay en el radar de las finalistas con su belleza guaraní.

Mirna Caballini, Panamá

Candidata reconocida por su compromiso con causas sociales y un excelente manejo escénico.

Karla Bacigalupo, Perú

Modelo y empresaria, se enfoca en causas de emprendimiento y liderazgo femenino.

Zashely Alicea, Puerto Rico

Una representante que ha sabido destacar gracias a su versatilidad en el arte y el deporte.

Jennifer Ventura, República Dominicana

Ventura busca posicionarse en el top, siguiendo la tradición de reinas dominicanas que han logrado posiciones importantes en el certamen.

Valeria Baladan, Uruguay

Una representante que ha destacado por su elegancia discreta y su plataforma de impacto social, llevando un mensaje de conciencia y compromiso.

Stephany Abasali, Venezuela

Economista y modelo, domina idiomas como el inglés y el mandarín, proyectando una imagen de mujer integral y global con estudios internacionales. Abasali busca ganar la octava corona para Venezuela, país latinoamericano con más triunfos y el segundo en la historia del certamen, después de Estados Unidos.

Según anunció la organización, el tema de Miss Universe 2025 es El poder del amor, buscando celebrar la unidad, la inclusión y el impacto transformador de las mujeres. La ceremonia se llevará a cabo en Tailandia el viernes 21 de noviembre (la noche del jueves 20 de noviembre en América debido a la diferencia horaria).

