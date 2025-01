Así reciben las celebridades el 2025

"El 2024 ha sido un año inolvidable, lleno de tanto amor y muchos momentos apreciados. También fue un año de profunda tristeza al perder a mi hermana, Karen, una pérdida que me recordó la importancia de apreciar a quienes amamos y el precioso tiempo que pasamos juntas. Estoy más que agradecido por el amor de mi familia, las bendiciones de las amistades verdaderas y el increíble apoyo de todos los que han sido parte de este viaje con nosotros. Al cerrar este capítulo, les deseo a todos un feliz Año Nuevo y un brillante y hermoso 2025 lleno de amor, paz, felicidad, oportunidad y aventura. Mantén a tus seres queridos cerca. #HappyNewYear", escribió Kris Jenner, la matriarca de las Kardashian.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kris Jenner (@krisjenner)

"¡Gracias, gracias, gracias! por este hermoso año. Nos vemos en el 2025...", expresó la cantante mexicana Alicia Villarreal, quien mostró un video resumen de su gira musical en México, Estados Unidos y Bolivia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alicia Villarreal (@lavillarrealmx)

Por su parte, Chiky Bombom La Pantera compartió un video desde Times Square, lugar donde recibió el año trabajando como parte de una transmisión especial de Telemundo.

"Señores, buenas, desde la ciudad de Nueva York con todo el equipo de Telemundo. Acabamos de hacer una reunión con producción para llevarles un contenido espectáculos a ustedes. Feliz Año Nuevo, lluvia de bendiciones... esto está full de policías, por acá mucha seguridad, muy estricto está", fueron partes de las palabras de la influencer y presentadora dominicana.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BUENAS BUENAS SOY CHIKYBOMBOM (@chikybombomreal)

"Feliz Año nuevo desde París con mi único e inigualable", escribió Sofía Vergara, quien se mostró en una fotografía junto a su hijo Manolo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sofia Vergara (@sofiavergara)

"Oigan, feliz, Feliz Año. Inicia un nuevo año, termina otro, y yo les quiero decir, desear de todo corazón, que este 31 de diciembre no reciban ningún mensaje -o los menos posibles- de esos mensajes que parecen copia y pega que nos hacen todo el mundo... que ya nos las sabemos y nos quitan mucho tiempo y luego no convivieron con la familia por estar respondiéndole a cada una de las personas que nos mandan eso. Hoy no respondan, mañana tampoco, porque quita mucho tiempo. Lo agradece uno porque son buenos deseos, pero son copia y pega... mi deseo es que conecten con la familia y no conecten con los demás, conecten con los que están presentes y con los que están al frente de ustedes...", invitó Eugenio Derbez en un video con su esposa, Alessandra Rosaldo.