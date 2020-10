Asiel Babastro: "Cuba se ve diferente desde Miami"

“Este reconocimiento no me lo esperaba. Me emocionó muchísimo porque en la lista hay directores que admiro profundamente. Son profesionales que respeto. El jurado estaba integrado por parte del panel del Festival de Cine de Bogotá y el equipo editorial de la revista, y que mi trabajo haya sido considerado por ellos me alegró mucho”, dijo Asiel Babastro a DIARIO LAS AMÉRICAS.