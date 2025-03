Autor del póster de Carnaval Miami 2025: "Yo era ese niño que dibujaba detrás del cuaderno"

FOTOGALERÍA Así celebra Miami el Carnaval on the Mile 2024

“La inspiración detrás de mi obra de arte es el latido de Miami, la comunidad y el por qué hago lo que hago: despertar cada mañana para asegurarme de que nuestros niños tengan un mejor futuro; eso es lo que los Kiwanis han hecho durante 50 años. Y crear una pieza con ese concepto, significa mucho para mí”, expresó el artista en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Creo que lo bello de ser niño es que tratas de buscar la diversión en las cosas cotidianas. Y como padres o adultos se nos olvida eso mucho. Entonces trato de crear piezas que cuando las observes, nos recuerden tomar las cosas con calma, porque mañana será un buen día. Mi mayor influencia es la música, escucho mucha música y escribo, también veo filmes. Algunos de mis maestros son mis artistas favoritos”, agregó.

Fue precisamente uno de sus maestros de secundaria quien descubrió su talento.

“Yo era ese niño que dibujaba detrás del cuaderno cuando terminaba los exámenes. Un día estaba en la escuela cuando uno de mis maestros llamó a mi mamá y ella me dijo: ‘¿por qué me están llamando?’. Yo pensé que estaba en problemas, pero el maestro le dijo que tenía talento, que me gustaba dibujar y que quería enseñarme. Yo era muy joven, pero es como montar bicicleta que aprendes y no lo olvidas. A los 35 años, es algo que amo hacer y en lo que también encuentro un propósito, una manera de decir algo, de ser responsable y un pilar en mi comunidad”, manifestó.

“El mensaje que expresa mi arte es el de ser responsable en lo que cuentas. Todas las vidas son importantes. Todos tienen una historia que vale la pena contar. Y también que cada uno tiene el poder de contar su propia historia”, indicó.

Contar historias a través del arte es lo que se propone en cada una de sus piezas, que también suelen tener un pedacito de la vibrante composición de Miami.

“Me inspiro en momentos, en vivencias con personas. Es una gran responsabilidad, por eso me aseguro de que cuando esté contando la historia de alguien, se vea representado y reflejado”, dijo.

“Miami y sus paisajes influyen mucho en los colores que empleo. Si me paso un día en la playa y me divertí, toda esa energía la vuelco en la pintura”, añadió.

Haber sido seleccionado como el creador del póster de esta edición, significa un orgullo para el estadounidense, que dijo sentirse aceptado y acogido en la ciudad con la que tanto se identifica.

“Ser el primer artista que no es hispano que hace este póster, significa mucho para mí. Eso muestra que me aceptan en Miami, en la cultura. Miami me ha cambiado la vida, todos mis mejores amigos viven aquí; aún estoy tratando de encontrar las palabras, me parece surreal. Creo que lo mejor de Miami es su gente y sus historias. Y lo que la hace especial es que todos aquí tienen una perspectiva distinta de la vida. Eso es algo que se vuelve universal y con lo que todos nos podemos identificar”, expuso.

A la pregunta de cómo se siente identificado con la cultura latina que envuelve a la Capital del Sol, contestó:“Yo creo que por la música. Creo que es algo del alma. Cuando escucho la salsa, mis hombros empiezan a moverse. Luego eso de levantarme y buscar un cafecito y empanadas, y pedir esas cosas en español. Respeto la cultura y sé que como estoy aquí, mi español tiene que mejorar, así que trato de practicar”.

Sobre el proceso creativo detrás de Our Heartbeat, comentó:

“Es una pintura al óleo. Dibujé la idea y después pensé en todos los colores que usaría, cada tono, cada sombra y los pre-mezclé. Cuando es hora de aplicarlos, usé un medio para mezclarlos. Al final usé una espátula para crear una pintura espesa”.

Más sobre el artista

Anthony Renelle Reed II, más conocido en la comunidad artística como mojo, es un artista contemporáneo profesional afincado en Miami, Florida, que se distingue por sus retratos intencionales, su insistencia en la representación positiva y su técnica magistral. Entre sus colaboraciones figuran Nike, Goldman Global Arts, Wynwood Walls, Forbes Magazine, Viacom, Comcast, Xfinity, Ciroc, Love.Watts, NBCLX, NBC6 Miami y Savannah College of Art and Design.