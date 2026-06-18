jueves 18  de  junio 2026
MÚSICA

Bad Bunny alcanza un nuevo récord entre artistas latinos

Los 10 conciertos de Bad Bunny en Madrid vendieron 623.000 boletos, lo que puso su gira en la cima con 2,36 millones de entradas

El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por LA MuDANZA durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.&nbsp;

El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por "LA MuDANZA" durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025. 

AFP/Valerie Macon

SAN JUAN.- Bad Bunny se ha convertido en el primer artista latino en recaudar 1.000 millones de dólares en giras por la venta en boletos y sin cantar en inglés, reportó este jueves la revista especializada Billboard.

Y es que, según lo recopilado por Billboard Boxscore, con las presentaciones entre 2017 y 2019, la gira El Último Tour del Mundo de 2022 y la actual Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny ha acumulado 1.080 millones de dólares y 6,4 millones de boletos vendidos en 260 conciertos reportados.

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De acuerdo con Billboard, menos de 25 artistas han superado los 1.000 millones de dólares en la historia de 40 años de Boxscore, incluyendo a Bad Bunny como el primer artista latino en recaudar esa cantidad de dinero en ingresos por concepto de boletería.

Además, es el primer artista en hacerlo sin interpretar música en inglés.

Y al momento, según cifras reportadas a Billboard Boxscore, la gira Debí Tirar Más Fotos ha recaudado 360 millones de dólares y vendido 2,4 millones de boletos en sus primeras 41 presentaciones, incluyendo las diez que dio en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid entre el 30 de mayo al 15 de junio.

Los 10 conciertos de Bad Bunny en Madrid vendieron 623.000 boletos, lo que puso su gira en la cima con 2,36 millones de entradas frente a las 1,81 millones de la gira Progress Live del grupo inglés Take That de 2011.

Previo a llegar a la capital española, Bad Bunny llevó su gira a Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Japón, Australia, Portugal, entre otros países, sin incluir Estados Unidos.

Por su parte, la gira 14 On Fire de los Rolling Stones en 2014 recaudó 165,2 millones de dólares y vendió 863.000 boletos en Asia, Europa y Oceanía, detalló Billboard.

A su vez, con el primer grupo de espectáculos europeos de Bad Bunny reportados, la gira Debí Tirar Más Fotos ya es su más grande hasta la fecha, tanto en ingresos como en asistencia, superando World's Hottest Tour de 2022, que generó 314,1 millones de dólares y vendió 1,9 millones de boletos.

Con otras 15 fechas por reportarse hasta su cierre el 22 de julio en Bruselas, se espera que toda su gira mundial termine con una recaudación de 450 millones de dólares o más.

No es la primera vez que Bad Bunny rompe barreras entre artistas latinos o de habla no inglesa.

En 2020, El Último Tour del Mundo se convirtió en el primer álbum completamente en español en encabezar la lista Billboard 200, mientras que en 2022, fue el primer artista de habla no inglesa en liderar la clasificación de Top Artists de fin de año de Billboard.

Igualmente, este año se convirtió en el primer artista en ganar un Grammy a Mejor álbum del año por un disco completamente en español por Debí Tirar Más Fotos.

FUENTE: EFE

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