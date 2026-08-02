domingo 2  de  agosto 2026
OBITUARIO

Muere el actor Vincent Pastore, quien interpretó a Salvatore Bonpensiero en "Los Soprano"

El actor mantuvo vinculada su carrera a papeles relacionados con el cine policial y el crimen organizado, como Buenos muchachos o Carlito´s Way

Fotografía de archivo del 26 de agosto de 2019 del actor estadounidense Vincent Pastore en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2019 en Nueva York (EE.UU.).

Fotografía de archivo del 26 de agosto de 2019 del actor estadounidense Vincent Pastore en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2019 en Nueva York (EE.UU.).

EFE/EPA/DJ JOHNSON/ARCHIVO

WASHINGTON.- El actor Vincent Pastore, conocido por interpretar el papel de Salvatore Bonpensiero, 'Big Pussy', en la serie Los Soprano, falleció este sábado a los 80 años en Nueva York. Tras no tener noticias de él en varios días, un vecino lo encontró sin vida en su casa del Bronx (el mismo barrio en el que nació el 14 de julio de 1946).

La policía investiga las causas del fallecimiento, que fue confirmado por su representante Bob McGowan.

Lee además
El cantante francés Patrick Bruel, acusado de violación y agresión sexual por varias mujeres, comparecerá ante tres jueces de instrucción antes de ser sometido a una investigación formal, según anunció la fiscalía de Nanterre en la mañana del 10 de junio de 2026, añadiendo que ha solicitado su ingreso en prisión preventiva.
POLÉMICA

Presentan dos nuevas denuncias contra Patrick Bruel por violación y agresión sexual
William Shatner asiste a la ceremonia de huellas de manos de William Shatner organizada por Legion M durante la Comic-Con International 2022: San Diego en Theatre Box el 21 de julio de 2022 en San Diego, California. 
CELEBRIDADES

Actor William Shatner y su hija revelan que recibieron diagnóstico de cáncer al mismo tiempo

Pastore se alistó en la Marina de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, al volver a su país estudió actuación y consiguió su primer papel en el cine con la película Black Roses una vez que ya había superado los 40 años.

El actor mantuvo vinculada su carrera a papeles relacionados con el cine policial y el crimen organizado, como Buenos muchachos o Carlito´s Way.

Estrellato

No fue hasta 1999 cuando le llegaría el papel más reconocido de su carrera: Salvatore 'Big Pussy' Bonpensiero de Los Soprano.

A lo largo de 30 capítulos interpretó a uno de los miembros más cercanos al protagonista Tony Soprano, que terminó reconvertido en informante del FBI.

En su vida personal, tuvo un episodio polémico en 2005 cuando se declaró culpable de intentar agredir a una mujer con la que mantenía una relación sentimental.

Según la fiscalía, Pastore golpeó en la nuca a la mujer y la agarró del pelo, por lo que permaneció en libertad bajo fianza durante todo el proceso y aceptó una pena de 10 días de trabajos comunitarios y la asistencia a un curso de reinserción

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Interrumpen festival de música en Hungría tras dos fallecimientos

Silvestre Dangond y Elena Rose estrenan "Efectos Secundarios", su primera colaboración

Rosalía pide disculpas durante concierto en Argentina por polémica tras final del Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla durante una reunión del Gabinete en Camp David, en Maryland, el 31 de julio de 2026. 
Política

Trump comparte nuevamente en su red social un mapa de Venezuela como el estado 51 de EEUU

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el abogado Barry Pollack (atrás); el depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i); la abogada Anna Estevano (c-i); el abogado Mark Donnelly (c-d) y Cilia Flores asistiendo a una audiencia este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos). 
INVESTIGACIÓN

¿Qué sigue en el proceso judicial contra Nicolás Maduro en EEUU?

La cantante española Rosalía posa en la alfombra de la edición 2024 de la gala del Met, en Nueva York.
POLÉMICA

Rosalía pide disculpas durante concierto en Argentina por polémica tras final del Mundial

Un agente de ICE dirige a los pasajeros mientras otros agentes de ICE y miembros de la TSA revisan las identificaciones en el mostrador de seguridad de la TSA en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta el 28 de marzo de 2026 en Atlanta, Georgia.
MIGRACIÓN

EEUU anuncia pago de fianzas de hasta 20.000 dólares para visas de turismo y negocios de 50 países

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
SEGURIDAD NACIONAL

Cuba es una "superpotencia" en espionaje, advierte Marco Rubio

Te puede interesar

Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.
POLÍTICA EXTERIOR

Washington: Cuba epicentro del comunismo del siglo XXI

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el abogado Barry Pollack (atrás); el depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i); la abogada Anna Estevano (c-i); el abogado Mark Donnelly (c-d) y Cilia Flores asistiendo a una audiencia este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos). 
INVESTIGACIÓN

¿Qué sigue en el proceso judicial contra Nicolás Maduro en EEUU?

Jean Carlos Rojas, de 28 años.
VANDALISMO

Cámaras de vigilancia permiten arrestar a hombre que pudo haber dañado monumento a la Brigada 2506

El buque militar Donald Cook transita por el mar Arábigo mientras un helicóptero MH-60S vuela cerca. Las fuerzas estadounidenses continúan haciendo cumplir estrictamente el bloqueo naval en curso contra Irán.
Conflicto

Trump anuncia que EEUU e Israel aplazan ataques contra Irán a solicitud de Arabia Saudita y en espera de acuerdo

Fotografías de los dos negocios: Striderite Pharmacy, en Margate, y Chans Pharmacy Plus, en Pembroke Pines.
SALUD PÚBLICA/FRAUDE

Caso en farmacias de Broward reaviva alertas sobre tráfico de opioides