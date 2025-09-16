Bad Bunny celebra Puerto Rico con concierto global sorpresa

El artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny , posa durante el desfile de la colección de ropa masculina prêt-à-porter primavera/verano 2025 de Dior, en el marco de la Semana de la Moda de París, el 21 de junio de 2024.

MIAMI.- Bad Bunny no deja de sorprender a su público. Tras agotar 30 funciones de su residencia No Me Quiero Ir de Aquí en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, el artista anunció un concierto extra titulado Una más, que se celebrará el sábado 20 de septiembre de 2025 como el gran cierre de este ciclo histórico.

Aunque el acceso presencial será exclusivo para residentes de Puerto Rico , el evento tendrá un alcance mundial gracias a una transmisión en vivo. Los fanáticos podrán seguirlo desde cualquier país a través de la aplicación de Amazon Music, el canal de Twitch de Amazon Music y la plataforma Prime Video, en horarios que variarán según cada región. En Ecuador, por ejemplo, la emisión será a las 20:30 hora local.

El anuncio de este show inesperado llega cargado de simbolismo, ya que, coincide con el octavo aniversario del huracán María, tragedia que marcó profundamente a la isla y a sus habitantes. De esta manera, Bad Bunny convierte su espectáculo en un homenaje a Puerto Rico y en una oportunidad de unión cultural.

Conciertos en su tierra

La residencia No Me Quiero Ir de Aquí, iniciada el pasado 11 de julio, fue concebida como una serie íntima de conciertos en su tierra natal, pero rápidamente se convirtió en un fenómeno sin precedentes que reafirmó su vínculo con el público boricua. Con la función sorpresa, el intérprete de Un x100to y Where She Goes añade un capítulo inolvidable a su carrera.

Más allá de la música, esta presentación especial forma parte de la colaboración entre Bad Bunny y Amazon Music, que incluye también proyectos enfocados en el desarrollo comunitario, cultural y económico de Puerto Rico. Con ello, el artista no solo reafirma su posición como una de las figuras más influyentes de la música latina, sino también como un embajador de su isla en el mundo.

El “conejo malo” se despide, por ahora, del escenario puertorriqueño con un concierto que promete ser histórico, no solo por su magnitud artística, sino también por el significado emocional que encierra para millones de fans dentro y fuera de la isla.