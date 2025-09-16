martes 16  de  septiembre 2025
Laura Pausini homenajeada con el Premio Ícono Billboard

Además del homenaje, Pausini subirá al escenario de los Billboard Latinos para ofrecer una presentación especial

La cantante italiana Laura Pausini 

Tommy Napolitano/ Cortesía/ H&M Communications
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La música latina celebrará a una de las voces más queridas e influyentes del pop internacional. Laura Pausini, con más de tres décadas de trayectoria, será homenajeada con el Premio Ícono Billboard durante la próxima entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que se celebrarán el 23 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, Florida.

La gala se transmitirá en vivo por Telemundo en Estados Unidos, además de su aplicación móvil y la plataforma Peacock. También llegará a más de 22 países de Latinoamérica y el Caribe a través de Telemundo Internacional, asegurando que millones de espectadores puedan presenciar el homenaje.

El reconocimiento a Pausini no es casualidad, ya que, la artista italiana ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo y acumula miles de millones de reproducciones en plataformas digitales. Su carrera, marcada por la fuerza de su voz y la capacidad de emocionar en varios idiomas, la convirtió en una de las figuras más internacionales de la música latina, pese a no ser latina de origen.

Pausini se dio a conocer en los años 90 y desde entonces construyó un vínculo especial con el público hispanohablante, grabando gran parte de su repertorio en español. Canciones como La soledad, Amores extraños o Se fue consolidaron su popularidad en la región y la proyectaron como una de las cantantes extranjeras más influyentes en el mercado latino.

En 2023, la Academia Latina de la Grabación la nombró Persona del Año, convirtiéndose en la primera artista italiana en recibir esa distinción. Ahora, con el Premio Ícono Billboard, su nombre se suma a una lista de artistas que han logrado trascender el tiempo y las fronteras con un impacto cultural, artístico y comercial indiscutible.

Además del homenaje, Pausini subirá al escenario de los Billboard Latinos para ofrecer una presentación especial que promete ser uno de los momentos más emotivos de la noche.

El reconocimiento coincide con una etapa especialmente activa en su carrera. Hace pocas semanas lanzó el sencillo Mi Historia Entre Tus Dedos, adelanto de su próximo álbum Yo Canto 2. Asimismo, anunció que en 2026 emprenderá su gira mundial Yo Canto World Tour, con la que volverá a encontrarse con sus fans en distintas ciudades del mundo.

