martes 16  de  septiembre 2025
MÚSICA

Bad Bunny cierra su histórica residencia en Puerto Rico

Bad Bunny refuerza su legado como artista que trasciende la música, convirtiendo cada show en un acto de identidad y resistencia cultural

Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.

Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.

AFP/Kevin Winter
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Bad Bunny se despide de su tierra con el cierre de su exitosa residencia No Me Quiero Ir de Aquí, un ciclo de 30 conciertos realizados en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot que concluye este 14 de septiembre. Desde su inicio, el pasado 11 de julio, cada una de las presentaciones estuvo completamente agotada, confirmando el poder de convocatoria del artista y el fervor que despierta entre sus seguidores.

Más allá del espectáculo, la residencia ha significado un movimiento cultural y económico sin precedentes en la isla. Se calcula que atrajo a más de 600 mil asistentes y generó ingresos estimados en más de 200 millones de dólares para la economía local, gracias al aumento del turismo, las reservas hoteleras y las múltiples activaciones culturales y comerciales que se organizaron en torno al evento.

Lee además
El artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, posa durante el desfile de la colección de ropa masculina prêt-à-porter primavera/verano 2025 de Dior, en el marco de la Semana de la Moda de París, el 21 de junio de 2024.
MÚSICA

Bad Bunny celebra Puerto Rico con concierto global sorpresa
El artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, posa durante el desfile de la colección de ropa masculina prêt-à-porter primavera/verano 2025 de Dior, en el marco de la Semana de la Moda de París, el 21 de junio de 2024.
MÚSICA

Bad Bunny explica porqué no lleva su gira a EEUU

El título de la residencia, No Me Quiero Ir de Aquí, es un guiño directo al arraigo del cantante con Puerto Rico y a su deseo de celebrar la identidad boricua desde el escenario más grande de su tierra. Cada show fue una mezcla de música, escenografía innovadora y mensajes de orgullo cultural que resonaron entre los presentes y con la diáspora que siguió cada detalle a distancia.

Gira internacional

El cierre de este ciclo también marca una nueva etapa para Bad Bunny. Mientras se prepara para llevar su álbum Debí Tirar Más Fotos de gira internacional, ha dejado claro que no incluirá fechas en Estados Unidos continental, en parte por su preocupación frente a las redadas migratorias del ICE. Así, Puerto Rico no solo se convirtió en el epicentro de su música este verano, sino también en un refugio seguro para compartir con su gente más cercana.

De esta forma, Bad Bunny refuerza su legado como artista que trasciende la música, convirtiendo cada show en un acto de identidad y resistencia cultural. Puerto Rico, a su vez, despide la residencia con la certeza de que fue un momento histórico que quedará grabado en la memoria colectiva.

Temas
Te puede interesar

"Qué le pasó a tu corazón": la cumbia que une a Ángel Popular y Junior Vargas

Fallece el actor Robert Redford, leyenda de Hollywood

Comienza feria internacional de turismo en Miami Beach

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIÓN

¿Qué decía la nota que escribió Tyler Robinson antes de asesinar a Charlie Kirk?

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
Drogas

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; tres muertos

El presidente Donald Trump habla con periodistas.
EEUU

Trump redobla advertencias contra "izquierda radical"; no descarta declarar a Antifa "organización terrorista"

El presidente de la Reserva Federal  Jerome Powell.
RESERVA FEDERAL

Trump insta a gran recorte de tasas de interés antes de la reunión de la Fed

Stephen Miran fue confirmado por el Senado para un puesto clave en la Reserva Federal (Fed).
ECONOMÍA

Senado confirma a candidato de Trump en la Fed antes de reunión sobre tasas de interés

Te puede interesar

Imagen referencial.
MEDIDA CONTROVERSIAL

Florida legaliza el porte abierto de armas tras fallo judicial histórico

Por DANIEL CASTROPÉ
El actor estadounidense Robert Redford posa a su llegada a la ceremonia de entrega de premios de 2021 de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco en Mónaco, el 29 de octubre de 2021.  video
OBITUARIO

Fallece el actor Robert Redford, leyenda de Hollywood

Pleno del Ayuntamiento de Hialeah. 
ENFRENTAMIENTO

Cálculo electoral paraliza aprobación del presupuesto en Hialeah

WTE Miami, 2024 
FLORIDA

Comienza feria internacional de turismo en Miami Beach

El presidente Donald Trump habla con periodistas.
EEUU

Trump redobla advertencias contra "izquierda radical"; no descarta declarar a Antifa "organización terrorista"