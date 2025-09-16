martes 16  de  septiembre 2025
FAMOSOS

Expareja de modelo Isabella Ladera desmiente rumores sobre custodia de su hija

En redes sociales circularon versiones de que Pérez tomaría acciones legales luego de que se filtrara un video íntimo de la modelo junto al cantante Beéle

Ante la situación, los abogados de Isabella Ladera emitieron un comunicado en el que aclararon que la influencer no fue responsable de la filtración del video

Ante la situación, los abogados de Isabella Ladera emitieron un comunicado en el que aclararon que la influencer no fue responsable de la filtración del video

Captura de pantalla/Instagram/ @isabella.ladera
Por Patricia Guillén

MIAMI.- El influencer puertorriqueño Isander Pérez, expareja de la modelo venezolana Isabella Ladera, rompió el silencio tras los rumores que aseguraban que planeaba quitarle la custodia de su hija Mía.

En redes sociales circularon versiones de que Pérez tomaría acciones legales luego de que se filtrara un video íntimo de Ladera junto al cantante Beéle, situación que generó críticas y especulaciones sobre el ambiente en el que estaría creciendo la menor.

Lee además
La modelo Carolina Pico Ríos. 
INSPIRACIÓN

Cómo Carolina Pico Ríos integra la moda y la constancia en una misma narrativa
Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo.
MÚSICA

Coachella 2026 sorprende con Karol G, Justin Bieber y Sabrina Carpenter

Incluso el periodista Jordi Martin sugirió que el influencer consideraba reclamar la custodia exclusiva, argumentando que la niña podría estar expuesta a un entorno “poco sano”.

Ante estas versiones, Pérez compartió un video en Instagram junto a su hija y negó de manera contundente los rumores. En sus propias palabras: “Mi hija siempre tendrá a su papá y a su mamá presente. Quitarle ese vínculo tan necesario y bonito a un niño es lo peor que se le puede hacer”.

El creador de contenido también destacó la importancia de que la pequeña Mía, de cinco años, mantenga una relación cercana con ambos padres pese a su separación de Isabella Ladera. Con este mensaje, dejó claro que no tiene intención de iniciar un proceso legal para modificar la custodia.

Reacciones

El apoyo no se hizo esperar. Gloria Soto, madre de Pérez, comentó en la publicación resaltando las cualidades de su hijo: “Eres un hombre de bien, respetuoso, gran padre y un hijo ejemplar. Orgullosa siempre de ti”.

Cabe recordar que Isander Pérez confirmó en 2024 el fin de su relación con Ladera, con quien mantiene un vínculo de crianza compartida. Pese a las polémicas recientes, el influencer reiteró su compromiso con el bienestar de su hija y pidió respeto hacia la dinámica familiar.

Con estas declaraciones, Pérez busca poner fin a las especulaciones mediáticas y dejar claro que su prioridad seguirá siendo el crecimiento sano y equilibrado de Mía, en compañía de ambos padres.

Temas
Te puede interesar

Cómo comenzó la historia de amor de Charlie Kirk y Erika Frantzve

Miami celebra el Mes de la Herencia Hispana con eventos culturales

Laura Pausini homenajeada con el Premio Ícono Billboard

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
MEDIDA CONTROVERSIAL

Florida legaliza el porte abierto de armas tras fallo judicial histórico

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIÓN

¿Qué decía la nota que escribió Tyler Robinson antes de asesinar a Charlie Kirk?

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
Drogas

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; tres muertos

El presidente Donald Trump habla con periodistas.
EEUU

Trump redobla advertencias contra "izquierda radical"; no descarta declarar a Antifa "organización terrorista"

Stephen Miran fue confirmado por el Senado para un puesto clave en la Reserva Federal (Fed).
ECONOMÍA

Senado confirma a candidato de Trump en la Fed antes de reunión sobre tasas de interés

Te puede interesar

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
Ofensa capital

Acusan de homicidio agravado al presunto asesino de Charlie Kirk; fiscalía pide la "pena de muerte"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
NARCOTRÁFICO

Trump anuncia que EEUU destruyó tercera lancha del Cartel de los Soles: "Dejen de enviarnos drogas"

La presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega, realiza el corte de cinta en el acto de reapertura de la Torre de la Libertad en Miami. La acompañan personalidades del sur de la Florida.
CELEBRACIÓN

La Torre de la Libertad reabre sus puertas como faro cultural de Miami

Stephen Miran durante el debate en el Senado donde fue confirmado como nuevo gobernador del Comité Monetario de la Reserva Federal.
SENADO

El conservador Stephen Miran se convierte en nuevo gobernador de la Reserva Federal

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Los cambios en el Seguro Social antes y después del 1 de enero de 2026