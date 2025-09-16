"Qué le pasó a tu corazón": la cumbia que une a Ángel Popular y Junior Vargas

Según Ángel Popular, la idea del tema nació de manera inesperada durante un vuelo de Medellín a Pereira, donde coincidió con Junior

MIAMI.- La música popular y el vallenato se encuentran en Qué le pasó a tu corazón, la nueva colaboración de Ángel Popular y Junior Vargas, hijo del reconocido intérprete Hebert Vargas. La canción narra la historia de un amor fallido que deja dolor, desolación e incertidumbre, al mismo tiempo que mezcla ritmos de cumbia , vallenato y música popular con un toque moderno.

Según Ángel Popular, la idea del tema nació de manera inesperada durante un vuelo de Medellín a Pereira, donde coincidió con Junior: “Veníamos mostrándonos música y surgió la gran pregunta: ‘¿cuándo vamos a hacer un temita usted y yo?’ A los tres días ya estábamos en el estudio grabando esta hermosa canción que Diosito nos puso en bandeja de plata”, contó.

El sencillo fue compuesto por Bryan Bueno y producido por KA, quien también aportó un fragmento de vallenato en la mitad de la canción interpretado por Junior Vargas. Ese momento, según Ángel, es uno de los más potentes del tema: “Es el pedacito favorito, mueve fibras y llega al corazón. Es un tema de despecho, sí, pero lo hicimos con el sabor de la cumbia, pensando también en la temporada de fin de año, cuando en la radio suena pura música para bailar y gozar.”

La colaboración, más que un reto, fue una experiencia de amistad y energía positiva: “Para nosotros no fue un reto, fue como una montaña rusa de emociones maravillosas que nos llevó a este resultado. La canción tiene un poquito de vallenato, un poquito de popular y mucho sentimiento, porque lo que nos mueve es llegar al corazón de las personas.”

El videoclip de Qué le pasó a tu corazón, dirigido por la productora B2 y Anderson Bedoya, recorre los paisajes del Eje Cafetero e incluye detalles como un carro antiguo y la agrupación en vivo de Junior Vargas, creando un ambiente fresco y familiar.

Ángel Popular explica por qué era tan importante mostrar su tierra: “Vivo enamorado y orgulloso de mi hermosa tierra pereirana y de mi eje cafetero. Queríamos que el fondo fuera un paisaje cafetero porque este proyecto fue muy familiar, todos aportamos, todos pusimos nuestro granito de amor. El resultado es un video fresco, tranquilo y lleno de sentimiento.”

Versatilidad y sentimiento

Ángel Popular inició su camino musical desde niño, pasando por coros escolares, grupos de mariachi y luego seis años como corista de Andy Rivera. Esa etapa, afirma, fue decisiva: “Fue una escuela gigante. Aprendí cómo se mueve la música, a coger cancha en tarima y a perder el miedo. Todo eso me preparó para decir un día: quiero ser yo, quiero ser Ángel Popular.”

En 2019 arrancó su carrera como solista, consolidando un estilo versátil y emotivo: “Mi sello personal es el sentimiento que pongo en cada interpretación. Me gusta cantar con dolorcito, con el alma, porque mis inicios fueron en el pop y esa escuela me dio un estilo muy particular dentro de la música popular. Además, me encanta explorar: vallenato, cumbia, lo que sea, me gusta montarme en cualquier ritmo y hacerlo mío.”

Aunque reconoce que uno de los mayores retos ha sido la paciencia, también asegura que cada paso lo disfruta al máximo: “A veces uno quiere que la música la escuche el mundo entero ya, pero aprendí que hay que darle tiempo al tiempo y disfrutar del proceso. Hoy lo más gratificante es sentir el cariño de la gente y ver que mi música toca corazones.”

Actualmente, Ángel Popular trabaja en nuevas canciones desde el estudio y adelanta una gira de medios. Además, se suma a presentaciones especiales junto a Junior Vargas: “Quiero invitar a todos a que estén pendientes de mis redes, @angelpopular_, porque vamos a tener varios conciertos y videítos cantando Qué le pasó a tu corazón. Lo que más deseo es que disfruten la canción con el mismo amor con el que la hicimos.”