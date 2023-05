Bad Bunny comparte en Tiktok adelanto de su nuevo sencillo

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presenta durante The World's Hottest Tour en el estadio Sofi en Inglewood, California, el 30 de septiembre de 2022.

“Baby, dime la verdad/Si te olvidaste de mí/ Yo sé que fue una noche na’ más/ Que no se vuelve a repetir/ En ti quise encontrar/ Lo que en otra perdí/ Tu orgullo no me quiere hablar/ Entonces vamos a competir”, reza el primer verso de esta nueva producción.

Al ritmo de una suave melodía inicia esta canción, mientras poco a poco se transforma en un ritmo inspirado en Jersey Club (un híbrido de house y hip hop).

“No me gusta perder/ Dime qué vamos a hacer”, dice la pieza de la que aún se desconoce nombre.

Al pie del video, Bad Bunny invita a sus fanáticos a comentarle si les gusta lo que les compartió: “Dime si te gusta y te la envío por WhatsApp :)”.

Previamente, Bad Bunny lanzó junto a Grupo Frontera el tema Un x100to, canción con la que el boricua debutó en el género norteño-cumbia. Gracias a la colaboración, tanto Benito como la banda mexicana se posicionaron en el puesto No.3 de la lista Hot Latin Songs de Billboard, mientras que alcanzaron el No.1 en las listas Latin Airplay y Billboard Global Excl. U.S.

Con la llegada del año nuevo, Benito Antonio Ocasio Martínez informó que dedicaría el 2023 a su salud y a proyectos personales, mientras daba un descanso a su carrera musical. Sin embargo, la promesa no ha sido consistente, pues el artista ha estado activo en sus compromisos laborales, pese a no tener previste el lanzamiento de un álbum.

“El 2023 es para mí, para mi salud física, para mi salud emocional, para respirar, para disfrutar de los logros”, dijo. “Vamos a celebrarlo. Vámonos para aquí, vamos para allá. Vamos al bote. Vamos pa’l agua. El 2023 es para mí. Se va para estudio, se graba, pero nada de presión. Acuérdate de ti cabrón, le has dado duro con cojones”.

