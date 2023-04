Crean dueto de Rihanna y Bad Bunny con IA

Bajo el nombre Ghostwrider777 en dichas redes, pero comercialmente titulada Por qué, mezcla las voces del cantante boricua y la estrella barbadense en 1:07 minutos, informó la revista Billboard. “Baby you shine so bright/ Like diamonds in the sky/ I feel alive/ But now you got me thinkin”, reza una estrofa de la supuesta colaboración.