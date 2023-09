Bad Bunny estrena canción en los Premios Billboard

Aunque a inicios del 2023, Benito informó que este año no lo dedicaría a la música; el boricua ha consentido a sus seguidores con algunos lanzamientos musicales como Where She Goes, Un x100to con Grupo Frontera, y recientemente, el 25 de septiembre, sorprendió a sus seguidores con el estreno de Un Preview.

Premios Billboard

Este año Benito Antonio Martínez Ocasio se une a una amplia lista de artistas destacados que ya han confirmado su participación en la ceremonia que premia a la música latina.

Entre los artistas que tendrán una presentación en los premios se encuentran Calibre 50, Chiquis, Eddy Lover, El Alfa, Eladio Carrión, Farruko, Grupo Frontera, Justin Quiles, La Factoría, Los Ángeles Azules, Manuel Turizo, Marc Anthony, Marshmello, Olga Tañón, Los Sebastianes, Myke Towers, Nicki Nicole, Pepe Aguilar, Peso Pluma, Sky Rompiendo, Sofía Reyes, Tini, Ximena Sariñana, Yandel y Yng Lvcas.

Aunque es Peso Pluma quien lidera este año las nominaciones con 21 menciones en 15 categorías, Bad Bunny se posiciona como el segundo artista con 15 menciones.

Los Premios Billboard se llevarán a cabo en el Watsco Center en Coral Gables, Florida, y será transmitido en vivo por Telemundo, el canal de cable Universo, Peacock, y por Telemundo Internacional.