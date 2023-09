Bad Bunny se vuelve viral al rechazar fotografía con un niño

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presenta durante The World's Hottest Tour en el estadio Sofi en Inglewood, California, el 30 de septiembre de 2022.

MIAMI.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny volvió a protagonizar un incómodo episodio con un fanático que le solicitó una fotografía junto al que se presume es su hijo , una acción que al boricua no le gustó y le reclamó a su seguidor lo peligroso que puede ser llevar a un niño a un encuentro con tanta gente.

En redes sociales corre el video en el que se ve cómo el intérprete de Tití me preguntó salía de un local y se dirigía a su vehículo escoltado por su equipo de seguridad. Sin embargo, un fanático que estaba lo suficientemente cerca del carro le gritaba desde su salida que se tomara una foto con el infante.

"Benito, una foto con el nene. Una foto, por favor una foto, una foto con el nene", decía el hombre.

El disgusto de Bad Bunny

Una vez que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante, estaba por subirse automóvil el fanático insistió con la fotografía acercándose de más al vehículo. Fue entonces cuando el artista de 29 años perdió la paciencia y le hizo un reclamo a su fan.

"Cuidado amigo. No me metas en niño aquí; eso está bien cabrón", dijo Benito seriamente antes de montarse, y seguidamente le pidió a seguridad que tuvieran cuidado y no lastimaran al pequeño.

"Cuidado con el nene", se le escucha decir.

Tras hacerse viral la reacción del cantante, en redes las opiniones sobre el suceso están divididas, pues hay quienes aseguran que nuevamente el boricua fue grosero con un fanático que solo quería tener receptividad de su ídolo, mientras que otros aplauden la acción de Benito y aseguran que llevar a un niño a un evento como ese representa un peligro para su integridad física.

Rechazo a un fanático

No es la primera vez que Bad Bunny rechaza una fotografía a un fanático.

En meses pasados, el cantante lanzó hacia el mar teléfono de una admiradora que lo persiguió para tomarse una foto con él durante su estancia en República Dominicana.

"La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo", expresó entonces Bad Bunny a través de un tuit.