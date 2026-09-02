miércoles 2  de  septiembre 2026
MÚSICA

Karol G y Bruno Mars derrochan complicidad y coqueteo en video de "Still"

El audiovisual fue grabado en la actuación que ambos intérpretes protagonizaron el 15 de agosto en el SoFi Stadium de Los Ángeles

Karol G y Bruno Mars en el videoclip de Still.&nbsp;

Karol G y Bruno Mars en el videoclip de "Still". 

Captura de pantalla/YouTube/Karol G
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Karol G y Bruno Mars han estrenado el videoclip de Still, colaboración que forma parte del álbum de la estrella colombiana No Me Arrepiento de Sentir Tanto. Sin embargo, las cariñosas imágenes que protagonizan han desatado el furor en redes sociales, donde internautas especulan sobre un posible romance.

El audiovisual, filmado en su mayoría en blanco y negro, fue grabado en la actuación que ambos intérpretes protagonizaron el 15 de agosto en el SoFi Stadium de Los Ángeles, como parte de la gira Viajando Por El Mundo Tropitour.

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En el videoclip se puede apreciar a las estrellas compartiendo risas en las gradas del estadio, pasando tiempo juntos en el camerino, divirtiéndose en un carrito que transporta carga en el estadio y disfrutando de los ensayos.

Posteriormente, llegan imágenes a color de la presentación de ambos en el concierto.

Colaboración

La pieza es una balada que explora el sentir de un amor incondicional aún cuando ya no se está con la persona que despierta el sentimiento.

Sobre esta colaboración, Karol G explicó que siempre se ha sentido cómoda y abierta a poder hacer música en otros idiomas.

“Hay una canción en el disco que es completamente en inglés y no quiero que la vean como que ‘ay, la nueva canción de inglés de Karol G'. Siempre he estado abierta a hacer música en otros idiomas, sin presión desde que fluya, desde que pase de una forma orgánica y natural… y pues esa canción me encontró. Decía exactamente lo que sentía, como lo sentía, literal, era perfecta para lo que estaba viviendo y la escuche demasiado. Traté de darle mil vueltas, pero era perfecta. Espero que llegue al corazón de muchas personas”, comentó en un video de Tiktok.

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