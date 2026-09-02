El cantante Ilan Chester recibe el premio al Mejor Álbum Folk en el escenario durante la pretransmisión de la 11.ª edición de los Premios Grammy Latinos en el Mandalay Bay Events Center el 11 de noviembre de 2010 en Las Vegas, Nevada.

El cantautor Ilan Chester celebra más de cuatro décadas de trayectoria con Legado. La cita es el 10 de septiembre. Más información: www.arshtcenter.org .

ESCENA Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Kaseya Center

El boricua Omar Courtz llega al Kaseya con Por Si Mañana No Estoy Tour. La cita serán los días 11 y 12 de septiembre. Más información: www.kaseyacenter.com.

Escena

Tower Theater

El abrazo del monstruo expone cómo la muerte de un patriarca revive viejos rencores y secretos familiares. El 4, 5, 11 y 12 de septiembre. Entradas en: www.ticketplate.com.

Arsht Center

Historia de un jabalí expone a dos actores que enfrentan al reto de interpretar a Ricardo III. Del 11 al 13 de septiembre. Entradas en: www.arshtcenter.org.

Artes visuales

Pérez Art Museum Miami

Cromosaturación es la instalación inmersiva que reimagina el color como una experiencia vivida y corporal, concebida por el maestro Carlos Cruz-Diez. La muestra estará disponible hasta el 27 de septiembre. Más información en: www.pamm.org.

Letras

Books & Books

El autor Marlon James conversa sobre su última novela The Disappearers, una obra que explora la vida queer en Jamaica durante la década de los ochenta. La cita es el sábado 5 de septiembre, en The Coral Gables Congregational Church, 3010 De Soto Blvd. Coral Gables, FL 33134. Más información en: www.shop.booksandbooks.com.