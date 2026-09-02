Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Música
Arsht Center
Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 03 al 11 de septiembre
Arsht Center
El cantautor Ilan Chester celebra más de cuatro décadas de trayectoria con Legado. La cita es el 10 de septiembre. Más información: www.arshtcenter.org.
Kaseya Center
El boricua Omar Courtz llega al Kaseya con Por Si Mañana No Estoy Tour. La cita serán los días 11 y 12 de septiembre. Más información: www.kaseyacenter.com.
Tower Theater
El abrazo del monstruo expone cómo la muerte de un patriarca revive viejos rencores y secretos familiares. El 4, 5, 11 y 12 de septiembre. Entradas en: www.ticketplate.com.
Arsht Center
Historia de un jabalí expone a dos actores que enfrentan al reto de interpretar a Ricardo III. Del 11 al 13 de septiembre. Entradas en: www.arshtcenter.org.
Pérez Art Museum Miami
Cromosaturación es la instalación inmersiva que reimagina el color como una experiencia vivida y corporal, concebida por el maestro Carlos Cruz-Diez. La muestra estará disponible hasta el 27 de septiembre. Más información en: www.pamm.org.
Books & Books
El autor Marlon James conversa sobre su última novela The Disappearers, una obra que explora la vida queer en Jamaica durante la década de los ochenta. La cita es el sábado 5 de septiembre, en The Coral Gables Congregational Church, 3010 De Soto Blvd. Coral Gables, FL 33134. Más información en: www.shop.booksandbooks.com.