Extraditan a Miami-Dade a hombre acusado de abusar sexualmente de una menor durante años

MIAMI.- Las amenazas que, según la investigación, mantuvieron en silencio a una menor durante mucho tiempo terminaron con el arresto de un hombre de 48 años acusado de abusar sexualmente de ella en repetidas ocasiones cuando apenas tenía entre 3 y 5 años de edad. El sospechoso, Lenin Jardy Flores , fue detenido en Carolina del Sur y extraditado a Miami-Dade para enfrentar el proceso judicial.

De acuerdo con el informe de arresto, los presuntos abusos ocurrieron mientras Flores mantenía una relación con la mamá de la víctima. La adolescente, que actualmente tiene 14 años, relató a los investigadores que las agresiones comenzaron después de que ella y su madre se mudaran a vivir con el acusado tras llegar desde Honduras.

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Según la investigación, Flores aprovechaba los momentos en que la madre salía a trabajar para quedarse a solas con la menor y cometer el crimen. La víctima declaró que el presunto responsable la amenazaba con matarla an ella y a su familia si contaba lo sucedido, lo que la llevó a guardar silencio durante varios años.

Las autoridades no precisaron de inmediato cuándo la damnificada reveló lo ocurrido ni cómo comenzó el curso de la causa. Sin embargo, las pesquisas condujeron a la emisión de una orden de arresto contra el implicado, quien fue localizado en Carolina del Sur.

Lenin Jardy Flores permanece bajo custodia en una cárcel del condado en el sur de Florida mientras avanza el procedimiento en su contra. Hasta el momento, las autoridades no han informado si cuenta con representación legal ni han ofrecido detalles adicionales sobre el caso.

Debido a la naturaleza de los hechos, los funcionarios públicos mantienen en reserva la identidad de la víctima, cuya protección está contemplada por la ley estatal.