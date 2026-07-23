Bad Bunny pone fin a la gira "Debí tirar más fotos" en Bélgica

Bad Bunny se presenta en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

MIAMI.- Luego de una exitosa gira de 57 conciertos y más de 20 países de América, Asia, Oceanía y Europa, Bad Bunny puso fin a Debí tirar más fotos en Bélgica.

Según datos suministrados por Billboard Boxscore, el Conejo Malo recaudó, tan solo en los primeros 41 conciertos, más de 360 millones de dólares, vendiendo 2,4 millones de entradas. De esta manera, Debí tirar más fotos se convirtió en la gira más exitosa del boricua.

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Asimismo, el informe señala que la suma de todas las giras del artista ya superan los 1.080 millones de dólares en ingresos, siendo el primer artista latino en alcanzar los 1.000 millones de dólares recaudados en giras.

“La Casita”

Debí tirar más fotos se paseó por los éxitos del disco homónimo de Benito, el cual evocaba la reivindicación de las raíces boricuas del artista urbano.

El mayor símbolo del disco y la puesta en escena de los conciertos fue la famosa Casita, inspirada en una vivienda tradicional puertorriqueña. La misma también fue llevada al espectáculo del medio tiempo del Super Bowl y a la residencia No me quiero ir de aquí, realizada en Puerto Rico.

En dicha estructura, Bad Bunny se reunía con personalidades de cada país que visitaba.

Entre los invitados a La Casita destacan Karol G, Pedro Pascal, Jessica Alba, David Grutman, Penélope Cruz, Juanes, Austin Butler, LeBron James, Ester Expósito, Ana de Armas, Noah Schnapp, Young Miko, Ricky Martin y Kylian Mbappé, entre otras figuras.