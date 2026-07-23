Aylín Mujica confiesa que no comprende porqué su hijo tuvo que morir

MIAMI.- A una semana del fallecimiento de Mauro Menéndez, Aylín Mujica ha brindado una entrevista al programa Hoy Día, donde expuso la consternación que vivió cuando se le informó de la muerte de su hijo y cómo ha lidiado con el duelo de la pérdida.

La intérprete señaló que rompe el silencio con el objetivo de que no se difunda una información errónea. "Para que no sigan existiendo tantas palabras que estaban fuera de lugar", comentó.

DUELO Hijos de Aylín Mujica dedican mensajes de despedida a su hermano Mauro tras su muerte

Durante la conversación con la periodista Verónica Bastos, Mujica recordó que tras conocer la muerte de su primogénito atravesó un complejo momento.

"Yo no podía, yo no podía. Yo estaba sentada en el aeropuerto, hablando con mis mejores amigas que son Laura y Ayeza, diciendo: ‘No entiendo, no entiendo, no entiendo’", comentó.

"Mis amigas dando gritos en el teléfono y yo tratando de mantener la calma, en el medio del aeropuerto de Panamá, como si estuviera sola. El mundo se detuvo, y era yo en una silla sin parar de llorar, sin entender la situación".

Fallecimiento

En medio del dolor que hoy la acompaña, Aylín sostiene que ser madre siempre ha sido su prioridad.

"Yo digo, si yo fuera una mala mamá, quizás me lo mereciera, pero yo he sido mamá por encima de ser mujer. Para mí es más importante ser madre que ser mujer. No tengo pareja porque siempre me concentré más en mis hijos y en mi carrera que en las parejas".

Asimismo, manifestó que no entiende porqué su hijo tuvo que irse tan joven. "Un niño tan lindo, tan bueno, tan querido se tenga que ir”.

Según informó el abuelo de Mauro, el DJ había llegado de Los Ángeles con 'catarro', pero aseguró sentirse bien y viajó a Barbados.

“Cuando llegó, se fue al hospital y, al realizarse estudios, le diagnosticaron neumonía”, dijo a TVNotas. “Desafortunadamente, se le presentaron dos infartos a raíz de eso y su cuerpo no lo soportó. Lo trataron de reanimar varias veces y nada”, expresó.