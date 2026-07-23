jueves 23  de  julio 2026
Máxima presión

EEUU sanciona al ministro de Salud cubano y a la red de brigadas médicas en el extranjero

Las sanciones incluyen a nueve entidades y dos individuos vinculados al régimen cubano, en busca de limitar el acceso a fondos que Washington considera ilícitos

El designado gobernante cubano Miguel Díaz-Canel (izq.) y su esposa Lis Cuesta (der.) conversan con médicos cubanos durante su visita al Hospital Cubano, en Dukhan, en Catar, país al que el régimen cubano le vende servicios médicos. 3 de diciembre de 2023.

El designado gobernante cubano Miguel Díaz-Canel (izq.) y su esposa Lis Cuesta (der.) conversan con médicos cubanos durante su visita al Hospital Cubano, en Dukhan, en Catar, país al que el régimen cubano le vende servicios médicos. 3 de diciembre de 2023.

AFP
Un semáforo sin luz se ve durante un apagón nacional con el Capitolio Nacional de fondo, en La Habana el 14 de julio de 2026.

Un semáforo sin luz se ve durante un apagón nacional con el Capitolio Nacional de fondo, en La Habana el 14 de julio de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra el ministro de Salud Pública cubano, José Ángel Portal Miranda, y la red de brigadas médicas en el extranjero, la principal fuente de divisas del gobierno comunista.

Las sanciones también afectan a tres entidades cubanas del sector energético y a otras cuatro asociadas al conglomerado militar y empresarial Gaesa que habían cambiado de estatuto o habían sido transferidas para intentar evitar sanciones previas, explicó el Departamento de Estado en su comunicado.

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El envío de brigadas médicas al extranjero constituye la principal fuente de ingreso de divisas del gobierno comunista de Cuba, con 7.000 millones de dólares en 2025, según cifras oficiales.

El año pasado, unos 24.000 médicos y otros profesionales cubanos de la salud trabajaban en 56 países.

Pero en los últimos meses, Guatemala, Honduras, Jamaica y Guyana finalizaron esos acuerdos que, en algunos casos, permitieron el despliegue de personal sanitario cubano durante más de 25 años.

"Tráfico de seres humanos"

Washington pasa ahora a sancionar financieramente a la Unidad Central de Cooperación Médica, a su directora, Gretza Sánchez Padrón, y a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, así como al ministro de Salud Pública, en el cargo desde 2018.

El Departamento de Estado considera que esas brigadas son una forma de "tráfico de seres humanos" y de "explotación".

"Las autoridades cubanas explotan leyes y condiciones económicas inherentemente coercitivas para manipular u obligar a los trabajadores a incorporarse y permanecer en programas de exportación de mano de obra", asegura su comunicado.

El régimen de La Habana asegura que estas acusaciones son infundadas y que esas misiones médicas eran apreciadas en los países anfitriones.

Más sanciones a Gaesa

Las empresas vinculadas a Gaesa sancionadas son Terminal de Contenedores de Mariel, Coral Marítima, Ceiba Investments y Orbit.

Las empresas del sector energético son el Centro de Investigaciones del Petróleo, Empresa de Energía, que importa gas y lubricantes, y otra importadora, Einarbo.

Entrar en la lista de sancionados de la OFAC significa que esos individuos o empresas no pueden tener bienes en Estados Unidos ni acceder a servicios financieros o económicos en el país.

La administración del presidente Donald Trump aplica una política de "máxima presión" contra Cuba, en particular desde el derrocamiento a principios de enero del presidente venezolano Nicolás Maduro, hasta entonces el mayor aliado de La Habana.

El pasado mes de junio, las sanciones alcanzaron al designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, a varios de sus familiares y al coronel Alejandro Castro Espín, hijo del dictador Raúl Castro, hermano menor de Fidel Castro.

El Departamento de Justicia también ha presentado una acusación contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo, en 1996, de dos avionetas de una organización del exilio cubano que causó la muerte de cuatro personas.

FUENTE: Con información de AFP y EFE

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