Banda de Bob Marley lleva su reggae a Venezuela

"Julian Marley, hijo de Bob Marley, con The Wailers y Aston Barret Jr., hijo de Family man (hombre de familia), estamos juntos y vamos a venir con el... ya sabes, lo que va a pasar", agregó el músico.

Espectáculo que conmemora álbum de Bob Marley

De esta manera, la Concha Acústica de Bello Monte vibrará al ritmo de los himnos globales de The Wailers, que han conquistado al mundo junto a Bob Marley. Canciones como No Woman, No Cry, Is This Love, Three Little Birds, Rastaman Vibration y One Love serán parte del repertorio del evento.

De acuerdo con Evenpro -productor del espectáculo- este concierto forma parte de la gira mundial de la banda en conmemoración del 40 aniversario del álbum Legend, que incluye la mayoría de los éxitos interpretados por Bob Marley y es considerado el de mayor venta en la historia del género con más de 25 millones de copias en todo el mundo.

"Desde ya se inicia la fase de preventa con cantidades limitadas, en la cual los más fanáticos de la agrupación tendrán la oportunidad de adquirir sus entradas desde $55", indicó Evenpro en un comunicado.

Las entradas se pueden adquirir en la página web de Liveri www.liveri.com.ve y en las taquillas Cinex, en Venezuela.

"No pierdas la oportunidad de ser parte de esta noche memorable que hará historia", aseveró la producción.