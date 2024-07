Banda Imagine Dragons regresa a la música con estreno de álbum

"Loom, producido íntegramente por Imagine Dragons con los creadores de éxitos suecos y colaboradores de la banda desde hace mucho tiempo Mattman y Robin, encuentra el equilibrio entre los sonidos clásicos -que los han convertido en superestrellas- y la frescura que les trajo alegría en el estudio", describió la disquera.

"El propulsor funk-pop de Kid y Nice to Meet You canaliza el sonido de principios de la década del 2000. El reggae-rock de Gods Don’t Pray se mezcla con la vibra de himno gótico del sencillo principal Eyes Closed y la balada melancólica de Don’t Forget Me. Con nueve temas nuevos, incluidos los exitosos sencillos Eyes Closed y Nice to Meet You, Loom significa nuevos comienzos en el horizonte: la emoción de un nuevo día y los momentos aún por venir", agregó Universal Music.

Regreso de Imagen Dragons

El sexto álbum de estudio marca el regreso de Imagen Dragons a la música, pues la agrupación conformada por Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee y Daniel Platzman, se tomó un descanso para dedicar tiempo a familiares y amigos.

Ahora, catalizada por este respiro con una perspectiva renovada, la banda se reunió en el estudio para reflexionar sobre el pasado y catapultarse a un futuro donde las fronteras estilísticas han desaparecido por completo y todo es posible creativamente.

IMAGINE DRAGONS-álbum Loom-cortesía.jpg Portada del sexto álbum de Imagine Dragons, "Loom". Cortesía/Universal Music Chile

Paralelamente al disco, Imagen Dragons se embarcará en su mayor gira por Norteamérica hasta la fecha. Comenzará el 30 de julio en Camden, Nueva Jersey, para luego viajar a Toronto, Salt Lake City, Los Ángeles y más.