"Barbie" se acerca a superar USD 1.000 millones en el mundo

Greta Gerwig debe estarse sintiendo muy bien en estos días. En cuestión de tres semanas en los cines , Barbie está próxima a superar los 1.000 millones de dólares en ventas de boletos a nivel internacional, rompiendo un récord para directoras mujeres que fue impuesto anteriormente por Patty Jenkins, quien dirigió Wonder Woman.

Embed

En la historia moderna de la taquilla, apenas 53 películas han recaudado más de 1.000 millones de dólares, sin contar la inflación, y Barbie es ahora la cinta dirigida por una mujer que más dinero ha recaudado, superando los 821.8 millones de dólares reunidos a nivel internacional por Wonder Woman.

Tres películas co-dirigidas por mujeres siguen por encima de Barbie, como Frozen (con 1.300 millones de dólares) y Frozen 2 (con 1.450 millones de dólares), ambas co-dirigidas por Jennifer Lee, y también está Captain Marvel (con 1.100 millones de dólares), co-dirigida por Anna Boden. Pero Barbie ha superado a Captain Marvel a nivel nacional con 459,4 millones de dólares, respecto a los 426,8 millones de la cinta de superhéroes, consiguiendo así el récord norteamericano de películas de acción con actores reales y dirigidas por mujeres.

Hubo nuevos competidores este fin de semana tras los estrenos de la cinta animada Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem y la secuela de tiburones de Jason Statham, Meg 2: The Trench. Ambas películas lucharon por segundo sitio de la taquilla, superando a Opphenheimer de Christopher Nolan, que también se encuentra en su tercer fin de semana en cartelera.

El tercer lugar fue para Oppenheimer, que añadió 28,7 millones de dólares de 3.612 salas de cines en Estados Unidos y Canadá, aumentando su total a nivel nacional a 228,6 millones de dólares.

A continuación, la venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

Barbie, 53 millones de dólares.

Meg 2: The Trench, 30 millones.

Oppenheimer, 28,7 millones.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, 28 millones.

Haunted Mansion, 9 millones.

Sound of Freedom, 7 millones.

Mission: Impossible — Dead Reckoning Part I, 6,5 millones.

Talk to Me, 6,3 millones.

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, 1,5 millones.

Indiana Jones and the Dial of Destiny, 1,5 millones.

FUENTE: AP