Barbra Streisand aprueba la realización de un documental basado en sus archivos

El documental, anunciado el jueves por Sony Music Vision , actualmente no tiene título o fecha de estreno.

Además, contará con videos, fotografías y grabaciones de audio rara vez vistos de los archivos personales de Streisand. El documentalista ganador del Oscar Alex Gibney, cuyos créditos incluyen películas sobre Paul Simon y Steve Jobs, se desempeñará como productor.

"Durante años he pensado en la mejor manera de compartir la gran cantidad de contenido que he almacenado de forma segura en mi bóveda", dijo Streisand, de 82 años, en un comunicado.

"Estas películas, fotos y masters musicales, muchos nunca vistos o escuchados por el público, guardan algunos de mis recuerdos más preciados. Estoy muy contenta de que el productor Alex Gibney y el director Frank Marshall hayan aceptado emprender este viaje conmigo".

Marshall, quien ha dirigido documentales sobre los Beach Boys y los Bee Gees, además de producir clásicos como Raiders of the Lost Ark (En busca del arca perdida) y The Sixth Sense (El sexto sentido), dijo en un comunicado que la película de Streisand: "ilustrará por qué se ha convertido en un ícono perdurable para una audiencia global de todas las generaciones".

Sony Music Vision presenta y distribuye el proyecto en colaboración con su sello discográfico Columbia Records.

FUENTE: AP