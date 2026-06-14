Familia real británica celebra el Trooping the Colour

La reina Camila, el rey Carlos III, el príncipe William, príncipe de Gales, Kate Middleton, princesa de Gales, la princesa Charlotte, el príncipe George y el príncipe Louis, saludan durante el sobrevuelo en el balcón del Palacio de Buckingham tras asistir al desfile del cumpleaños del rey "Trooping the Colour" en Londres el 13 de junio de 2026.

MIAMI.- La familia real británica celebró el tradicional Trooping the Colour, desfile organizado por las fuerzas armadas de Reino Unido y de otros países de la Mancomunidad de Naciones para conmemora el cumpleaños del monarca en función y este fue el cuarto desfile que Carlos III protagoniza..

El rey de 77 años encabezó el espectáculo, realizado el sábado 11 de junio, junto a su esposa la reina Camila. En el evento también estuvieron presentes el príncipe William y Kate Middleton con sus hijos George, Charlotte y Louis; la princesa Ana y Sir Tim Laurence, el príncipe Eduardo y Sofía (los duques de Edimburgo), los duques de Gloucester y el duque de Kent.

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Desde el balcón del Palacio de Buckingham, la familia real se congregó para saludar a la multitud que año tras año acuden al desfile para festejar a su rey.

"El monarca saludó con la mano a los simpatizantes reunidos en el famoso Mall, que se extiende desde el palacio hasta Trafalgar Square en el centro de Londres, y los miembros de la realeza observaron el sobrevuelo de la Real Fuerza Aérea", reseñó People.

El espectáculo culminó con la demostración de los Red Arrows, que dejaron estelas rojas, blancas y azules tras su paso. Posteriormente, la familia permaneció en posición de firmes mientras sonaba el himno nacional.

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Protestas

El desfile se realiza luego de meses difíciles para la familia real. Si bien el rey Carlos III se mantiene activo tras su diagnóstico de cáncer, la corona británica ha estado sacudida por los vínculos del expríncipe Andrés con Jeffrey Epstein.

El escándalo no solo provocó que el rey despojara a su hermano de todos sus títulos; las autoridades británicas mantienen una investigación contra el hijo de la difunta Isabel II por mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas y fue arrestado en febrero, el día de su cumpleaños 66, para declarar.

Aunque no ha sido acusado formalmente, Andrés ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad.

Durante el desfile, manifestantes se reunieron a las afueras del palacio con pancartas con el lema "Abajo la Corona" y carteles con fotografías del expríncipe procedentes de los archivos de Epstein.