domingo 14  de  junio 2026
CELEBRIDADES

Tom Brady hace guiño a Gisele Bündchen al apoyar a Brasil en el mundial

Tom y Gisele mantuvieron una relación de más de una década. La modelo y el comentarista se casaron en 2009 y pusieron fin al matrimonio en 2022

El exjugador de fútbol americano y comentarista deportivo Tom Brady junto a sus hijos Jack, Benjamin y Vivian en el primer juego de Brasil en la Copa del Mundo 2026.&nbsp;

El exjugador de fútbol americano y comentarista deportivo Tom Brady junto a sus hijos Jack, Benjamin y Vivian en el primer juego de Brasil en la Copa del Mundo 2026. 

Captura de pantalla/Instagram/@tombrady
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tom Brady y su hija Vivian han protagonizado un divertido momento durante el debut de Brasil en la Copa del Mundo 2026. El exjugador de fútbol americano y la adolescentes fueron captados entre el público que se reunió en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey.

Tanto Vivian como Brady llevaban puesta la franela de la selección de Brasil, quienes se enfrentaban a Marruecos en un duelo que culminó en empate.

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Durante la transmisión de Fox Sports, se enfocó a Brady, quien se giró hacia la adolescente y le tendió la mano. Fue entonces cuando Vivian realizó un saludo con su famoso padre.

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Guiño a Gisele

Brady no solo lució en el partido la franela de La Canarinha. El exdeportista también mostró su apoyo en redes sociales, donde compartió una imagen desde las gradas con tres emojis de la bandera del país sudamericano.

Asimismo, Tom compartió una serie de fotografías en las que se le ve con figuras del equipo y también con sus hijos Benjamin y Jack, de 18 años, fruto de su relación con Bridget Moynahan.

La acción ha sido percibida como un guiño a su exesposa y madre de sus hijos Vivian y Benjamin, la modelo brasileña Gisele Bündchen.

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Tom y Gisele mantuvieron una relación de más de una década. La modelo y el empresario se casaron en 2009 y pusieron fin al matrimonio en 2022.

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