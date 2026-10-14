Billboard reconoce a Cristian Castro con premio a la Trayectoria Artística

MIAMI.- La leyenda de la balada en español, Cristian Castro, recibirá el Premio Billboard a la Trayectoria Artística , según dio a conocer Billboard. El galardón reconoce más de tres décadas de carrera de Castro, cuya voz e influencia continúan cautivando a generaciones.

Castro recibirá la distinción el próximo jueves 22 de octubre, durante la ceremonia televisada de los Latin Billboard 2026, que se transmitirán en vivo desde el James L. Knight Center de Miami.

“Recibir el Premio Billboard Trayectoria Artística es un enorme honor y un momento muy especial en mi carrera”, dijo Cristian Castro.

“La música me ha dado el privilegio de conectar con el público durante más de tres décadas, y saber que estas canciones se han convertido en parte de sus vidas significa para mí más de lo que puedo expresar. Estoy profundamente agradecido con Billboard por este reconocimiento y con los fans que me han acompañado a lo largo de este camino. Espero poder celebrarlo junto a ellos en el escenario de los Premios Billboard de la Música Latina”, agregó.

Castro también se presentará durante la ceremonia televisada con un número que promete ser uno de los más destacados de la noche y que recorrerá algunos de los éxitos más memorables del intérprete mexicano.

Gira

El reconocimiento llega en medio de la extensa gira Nada Solo Éxitos Tour 2026 – 2027, que inició el 11 de septiembre en Las Vegas y se extenderá hasta marzo de 2027. Castro ya visitó Sacramento y San José, en California, así como Nueva York y Chicago.

La gira continúa este 23 de octubre en Dallas, Texas, y visitará ciudades entre octubre y noviembre como Houston, Glendale, San Diego y Los Ángeles.

Castro retoma el tour en Estados Unidos a finales de enero con fechas en Denver, Salt Lake City, Anaheim, Hidalgo, Texas, Cedar Park, Texas, antes de finalizar, a mediados de marzo, en Florida, con un show en Orlando y dos noches en Miami.