Reconocen trayectoria de Rosalía con el Premio Billboard Salón de la Fama 2026

MIAMI.- La edición 2026 de los Latin Billboard homenajeará a la intérprete española Rosalía con el Premio Billboard Salón de la Fama, el cual celebra la trayectoria y el impacto artístico en el mundo y la industria musical, incluyendo el desempeño excepcional en los charts de Billboard.
La información fue confirmada por la revista Billboard y Telemundo. Además, se informó que Rosalía, quien cuenta con seis nominaciones, estará presente en la ceremonia.
En este sentido, la institución reconoce a Rosalía por: "por una extraordinaria carrera definida por la innovación musical, una visión artística única y una influencia que ha trascendido géneros, idiomas y fronteras".
Premiación
La ceremonia tendrá lugar el 22 de octubre y se llevará a cabo en el James L. Knight Center de Miami. Además, será transmitida por Telemundo, Peacock y Telemundo Internacional en toda América Latina y el Caribe.
La cobertura en vivo inicia con la alfombra azul a las 7 p.m. ET.
Quienes deseen asistir, pueden adquirir sus boletos en Ticketmaster.