sábado 3  de  octubre 2026
RECONOCIMIENTO

Reconocen trayectoria de Rosalía con el Premio Billboard Salón de la Fama 2026

La ceremonia tendrá lugar el 22 de octubre y se llevará a cabo en el James L. Knight Center de Miami. Además, será transmitida por Telemundo, Peacock y Telemundo Internacional

La cantante española Rosalía posa en la alfombra de la edición 2024 de la gala del Met, en Nueva York.

La cantante española Rosalía posa en la alfombra de la edición 2024 de la gala del Met, en Nueva York.

AFP
Por Sofía Calvo

MIAMI.- La edición 2026 de los Latin Billboard homenajeará a la intérprete española Rosalía con el Premio Billboard Salón de la Fama, el cual celebra la trayectoria y el impacto artístico en el mundo y la industria musical, incluyendo el desempeño excepcional en los charts de Billboard.

La información fue confirmada por la revista Billboard y Telemundo. Además, se informó que Rosalía, quien cuenta con seis nominaciones, estará presente en la ceremonia.

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En este sentido, la institución reconoce a Rosalía por: "por una extraordinaria carrera definida por la innovación musical, una visión artística única y una influencia que ha trascendido géneros, idiomas y fronteras".

Premiación

La ceremonia tendrá lugar el 22 de octubre y se llevará a cabo en el James L. Knight Center de Miami. Además, será transmitida por Telemundo, Peacock y Telemundo Internacional en toda América Latina y el Caribe.

La cobertura en vivo inicia con la alfombra azul a las 7 p.m. ET.

Quienes deseen asistir, pueden adquirir sus boletos en Ticketmaster.

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