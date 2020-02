Billie Eilish brilla en unos Brit Awards repartidos

El premio de Mejor Grupo fue para Foals, mientras que Lewis Capaldi sí que se hizo con un doblete: Canción del Año por 'Someone you loved' -dedicada a su abuela, según reveló- y Mejor Nuevo Artista.

En el apartado internacional, los Brit premiaron a Billie Eilish y a Tyler The Creator como Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Masculino, respectivamente.

Eilish tuvo protagonismo en la velada pues interpretó por primera vez en vivo en la ceremonia su canción para la nueva película de James Bond, 'No time to die', con su hermano Finneas, Hans Zimmer y Johnny Marr.

Otras actuaciones corrieron a cargo de Mabel, Capaldi y Stormzy. Como broche final, Rod Stewart se reunió con sus viejos compañeros de The Faces Ron Wood y Kenney Jones para tocar el clásico 'Stay with me'.