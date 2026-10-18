Billy Ray Cyrus y Elizabeth Hurley se habrían comprometido tras un año de relación

Billy Ray Cyrus y Elizabeth Hurley posan en la alfombra roja de los CMA Awards, en Nashville, Tennessee.

MIAMI.- El cantante de música country Billy Ray Cyrus y la actriz británica Elizabeth Hurley habrían decidido dar un paso importante en su relación al comprometerse después de casi un año de noviazgo, según publicó Page Six.

“Está filmando The ’Burbs; difícilmente creo que ese anillo sea un accesorio de utilería”, comentó una fuente citada por Page Six, en referencia a la joya que llevaba Hurley durante el rodaje de la segunda temporada de la producción.

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El padre de la cantante Miley Cyrus le habría pedido matrimonio a Hurley con un llamativo anillo de diamantes, una joya que ya había despertado rumores sobre una posible boda entre ambos.

La historia de amor decomenzó a tomar forma años después de conocerse durante el rodaje de la película navideña Christmas in Paradise, en 2022. Aunque entonces coincidieron en el ámbito profesional, fue en febrero de 2025 cuando retomaron el contacto y surgió el romance.

La pareja hizo pública su relación el Domingo de Pascua de ese mismo año, cuando compartió con sus seguidores una imagen juntos en las redes sociales.

Aunque su romance sorprendió a los fans por sus diferentes trayectorias profesionales y estilos de vida, Hurley ha asegurado que sí tienen mucho en común.

“Hay muchas más similitudes de las que uno pensaría. Tenemos el mismo cabello. Aparte de su barba, en realidad somos como gemelos”, afirmó la actriz en tono de broma durante el pódcast SheerLuxe.

La protagonista de Austin Powers: International Man of Mystery también ha destacado la conexión que comparten con la vida en el campo, lejos del ritmo de las grandes ciudades.

“Curiosamente, la granja de Billy en Tennessee es muy parecida a la mía aquí en Gloucestershire, así que, en cierto modo, todo se siente normal”, comentó en declaraciones recogidas por Page Six.

Por su parte, Cyrus también ha reflexionado sobre la conexión que mantiene con la actriz.

“Creo que había algo en nuestras diferencias que no solo llamó la atención de los demás, sino también la nuestra”, expresó el músico en una entrevista con la revista People.

Un nuevo capítulo sentimental

Este sería el cuarto para Cyrus, de 65 años, quien anteriormente estuvo casado con Cindy Smith, entre 1986 y 1991; Tish Cyrus, con quien contrajo matrimonio en 1993 y se separó en 2023; y la cantante Firerose, con quien se casó en 2023 y cuyo divorcio se concretó en 2024.

Hurley, de 61 años, estuvo casada con el empresario indio Arun Nayar entre 2007 y 2011. Antes de ese matrimonio, mantuvo una mediática relación con el actor británico Hugh Grant, entre 1997 y 2000.

Mientras Cyrus alcanzó la fama internacional con su carrera en la música country y su trabajo como actor, Hurley ha desarrollado una extensa trayectoria como actriz y modelo.

Los detalles sobre una posible fecha para la boda aun no han trascendido.