El actor venezolano Alec Whaite sobre serie española "El castillo": "Es muy dura de ver"

MÁLAGA.- En el libro El proxeneta, la escritora Mabel Lozano cuenta por primera vez -de acuerdo con la sinopsis- la verdadera historia de lo que hay detrás de la prostitución de la mano de un testigo privilegiado, Miguel, apodado el Músico, un proxeneta que ha confesado con pelos y señales cómo ha evolucionado el negocio de la prostitución en España y todo el mundo, desde principios de los años 90' hasta hoy, con el lucro de la trata y secuestro de mujeres "de deuda" a las que su única salida era la prostitución.

Con esta realidad de fondo, los guionistas Isabel Peña y Eduardo Villanueva crearon El castillo, una serie española que llegó a la pantalla chica el pasado 8 de octubre, a través de la plataforma Movistar Plus. Protagonizada por Raúl Arévalo (el Suizo), Valentina Vidal (Claudia), Omar Ayuso (Liesa) y Laia Marull (Camen Osés), el actor venezolana Alec Whaite se suma en el drama al dar vida a Alejando Milán, una pieza clave en el entramado de la mafia, que mueve sus hilos valiéndose de su astucia y posición social.

A pocos días de ser estrenada y ver la luz en la 74 edición del Festival de San Sebastián, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó por videollamada con el histrión latino para conocer detalles de la producción, dirigida por los escritores junto a las cineasta Elena Martín y Sandra Romero.

- ¿Quién es Alejandro Milán y cómo lo describes?Me gustaría describirlo de una manera que no revele mucho -porque quiero que vean la serie-, pero Alejandro Milán, es un puente entre el mundo criminal, el mundo legal y la clase alta, no; un poco, ese arquetipo que existe en nuestra sociedad que son -quizás- los catalizadores de que los grupos criminales se puedan salir con la suya, puedan ir creciendo y puedan ir operando cada vez en mayor número. Son ese tipo de personas que tienen muy buena educación, que tienen todo los recursos, que tienen todas las oportunidades y, sin embargo, se destacan por vivir en la sombra, trabajar en lo oscuro y salirse con la suya muy bien vestidos.

- ¿Qué aporta el personaje a la trama?Como lo describieron Isabel Peña y Eduardo Villanueva, que son los creadores de la serie, el personaje forma parte de la novela escrita por Mabel Lozano (El proxeneta), que cuenta la historia de un proxeneta que fue muy exitoso en crear esta infraestructura de trata de mujeres y prostitución en la década de los 90'; esa orgación, por así decirlo, tuvo a una serie de abogados... y Alejandro Milán es el responsable de dar todas la ideas para que esto se pudiera llevar a cabo a nivel legal, comercial y lavado de dinero; es decir, es una pieza clave en el entramado porque -si bien es cierto- no está en el centro de la mafia, día a día, es una persona que desde arriba se encarga de mover los hilos para que todo funcione y sea entre comillas legal y así los antisociales se puedan salirse con la suya.

Realmente Alejandro es como una mezcla de diferentes personas que hicieron posible esta realidad.

- ¿Cuánto tiempo llevó la grabación y a qué elementos acudiste para construir el personaje?Comenzamos los ensayos en septiembre de 2025, la grabación empezó a principios de noviembre de 2025 y terminamos a finales de marzo de 2026.

Generalmente no te dan tiempo de ensayar o tienes muy pocos días y aquí el horario y la producción permitieron que tuviéramos ese espacio para practicar y dentro de ese proceso fui construyendo mi persona, muy de mano con las directoras y con los creadores; es decir, ellos gestaron ese espacio donde podía ir poco a poco moldeando y describir la visión que tenían tanto para el personaje y para la serie. Esto me permitía llenarme de este mundo, ¿en qué parte estaba el personaje?, ¿dónde pertenece?, fue un rompecabeza que se iba armando poco a poco y el trabajo de las directoras era tan claro y tan pensado, que al final construir el personaje con ese equipo fue llevadero y en ningún momento sentía que estaba solo.

Por mi lado personal, yo creo que hubo ese elemento de basar el personaje en personas que conozco, en personas que he visto en el periódico, en personajes venezolanos; entonces, esto me llevaba a pensar '¿en dónde me meto para que este personaje sea una persona real y no sea un típico villano o un estereotipo?', de ahí fui construyéndolo desde la parte humana, que fue lo que costó, porque es un personaje completamente ajeno a quien soy yo como persona. De ahí, surge el reto como actor que es interpretarlo con empatía, sin juzgarlo y entendiendo de dónde viene y por qué quiere hacer lo que hace, ¿no?

Fue un proyecto que tuvo su tiempo.

- ¿Qué aprendizaje rescatas al ser dirigido por Elena Martín y Sandra Romero?

Lo que disfruté mucho es que ellas tienen dos estilos completamente diferentes de dirigir, pero al final consiguen el mismo resultado... era como tener estos estímulos y esa manera de trabajar. Una te llevaba para un lado, la otra para otro, pero al final terminaba justo en el mismo sitio donde requería la serie. Son directoras muy creativas, que saben lo que quieren, que lo tienen muy claro y es un nivel muy alto cuando trabajas con esas personas.

Yo creo que, al final, lo que más aprendí fue a confiar en esas directoras porque he hecho proyectos más pequeños o al principio de la carrera -cuando estás saliendo de la universidad- y quizás los directores no tienen la experiencia y aquí era completamente lo opuesto, aquí era soltar todo lo que tú tienes y simplemente estar abierto a lo que las directoras necesiten y esto se convierte en un juego mucho más bonito, es como un baile... ellas dos tienen una visión muy afilada de esta historia, de las consecuencias que ha tenido en la vida real para las personas que han sufrido.

- La serie aborda la historia real del auge del proxenetismo en España, ¿cómo crees que esta producción pueda incidir en el problema social?

La serie es muy dura de ver. Generalmente las producciones de mafiosos y de explotación sexual están contadas desde un punto de vista donde se hace apología a la violencia y al sexo, está el tema de las balas, sangre, mujeres, que ya hemos visto y que se explota en nombre del entretenimiento. Aquí nunca se hace una apología a eso, aquí realmente los puntos de vistas están contados siempre desde la parte humana muy real y -yo diría- muy cotidiana; entonces, esa cotidianidad que tienen los proxenetas y los criminales en esta serie generan un efecto que te hace hervir la sangre, ese asco que te da cuando ves algo tan real y tan horroroso, eso lo tiene la serie.

Es una producción en la que casi puedes oler los cuartos donde vivían estas chicas y eso -yo creo- genera una discusión social que espero se transforme en un discurso de nuestra sociedad para que las personas que se encargan de generar las leyes les presten atención a este tema porque las leyes que realmente protegen a la mujer, protegen a las víctimas del proxenetismo se han tardado años en ponerse al día y, de hecho, todavía no están al día.

Las estadísticas están todas en la serie al final de cada capítulo sobre lo que significa el proxenetismo en España. Ese país es el número tres en el mundo que consume prostitución, es una locura... yo no tenía ni idea, uno de cada cuatro españoles consumen prostitución de manera constante y regular; entonces, el mercado es una locura.

Yo creo que con esa información que se comparte, invita al espectador a que la pueda internalizar y ver el horror que hay detrás. Verán que no es fácil trabajar en ese mundo porque es horrible, es una esclavitud y realmente las personas que construyen ese mundo son esclavizadores. En tal sentido, el equipo de la serie hace un gran trabajo en abordar ese tema sin entrar en la explotación gratuita, dejando muy claro el efecto que eso tiene en las víctimas porque son tres puntos de vista que toca la serie, que es el mundo policial, el criminal/proxenetismo y el de las víctimas, que ahí es donde está realmente el mensaje y la gran fuerza que tiene la historia.

Un orgullo ser parte del elenco

- ¿Qué reflexión te deja este problema social como ciudadano y artista?

Como venezolano, el país ha estado expuesto a los temas sociales y a las injusticias sociales, me atrevo a decir que hemos tenido que lidiar con ello por mucho tiempo. Para mí es un orgullo poder formar parte del elenco, podría decir que es el proyecto con mayor alcance social que he hecho hasta ahora y con más posibilidad -quizás- de cambio de ver las cosas en la sociedad española y en otras.

Más que aprendizaje son las ganas de seguir haciendo este tipo de proyectos. El aprendizaje fue: 'okey, más proyectos así, más proyectos que aborden temas así, que puedan dar un mensaje contundente donde hay voces que no se escuchan'. Eso es lo que me lleva a trabajar en un proyecto así.

Y por supuesto en la parte actoral fue aprender de los actores con los que estuve. Con Raúl Arévalo comparto muchísimo, es un titán de la industria y verlo trabajar fue como estar sentado en una máster class de actuación todos los días... me llevo mucho del oficio, en la manera en la que se trabajó, en la que se fue construyendo la historia; eso para mí es invaluable y estoy muy agradecido.

Gran sueño cumplido

- ¿Qué reto o expectativas supone este proyecto al mostrarse en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián?

Yo creo que más que reto, fue una celebración, si te soy sincero. Fue mi primera vez (en este festival) y es como estar en Disneyland de nuestra industria (risas), porque de repente estás caminando por la calle y ves a un montón de gente en una esquina, fotos... y resulta que miras a Brat Pitt a 100 metros o por otro lado está Penélope Cruz con La bola negra... es como una fiesta constante del cine y la televisión; entonces, se sintió más como una celebración, que como un reto.

El reto fue todo lo que pasó antes, en cuanto a rodaje, ensayos, la espera, de repente no sabía cuándo iba a salir la serie, yo quería verla, pero una vez estando ahí, que la serie entró en el Festival de San Sebastián y sale la noticia, es un regalo. Fue muy bonito estar, compartir con el equipo: con Isabel Peña, Eduardo Villanueva, Sandra Romero y Elena Martín -que son grandísimas directoras que tenemos en el proyecto- y, por supuesto, algunos actores, que son los protagonistas, Raúl Arévalo, Omar Ayuso, Laia Marull, Valentina Vidal, que hacen un trabajo extraordinario. Fue un gran sueño cumplido porque yo toda la vida había querido ir a San Sebastián. ¿Algo más que quisieras agregar? Invitar a la gente a que vean esta historia, que la vean con ojos juiciosos, que la vean con ganas de entrar en diálogo, que la vean con ojos de empatía por esas personas que sufren esto. Para mí es importante, es la razón por la que hice la serie.

Muy orgullo de que hayan incluido a un venezolano en este elenco. Generalmente en España no se ven muchos personajes venezolanos con tanta complejidad, con un arco tan potente... yo deseo que este sea un indicio de que las puertas a los artistas venezolanos se abran poco a poco porque hay mucho talento que tiene muchísimo que ofrecer y estamos acá; entonces, ojalá ese sea un primer paso.

Sobre Alec Whaite

Nacido el 9 de agosto de 1990, el público internacional comenzó a seguir sus pasos tras su papel protagónico en el largometraje venezolano La distancia más larga (2014), donde compartió pantalla con la legendaria Carme Elías bajo la dirección de Claudia Pinto Emperador. La cinta no solo cosechó el Premio Platino a la Mejor ópera prima iberoamericana y una histórica nominación a los Premios Goya a la Mejor película iberoamericana, sino que constató la capacidad de Alec para conmover a audiencias globales con una entrega visceral e íntima.

Esa versatilidad para transitar con naturalidad entre el español y el inglés le ha abierto las puertas en Hollywood y Europa, participando en títulos internacionales como Kosta: The Paradise (2020), Shadow Wolves (2019) y Escaping My Ex-Husband (2024). Pero su dominio del oficio va mucho más allá de la cámara: en el teatro, ha participado en clásicos como Esperando a Godot, The History Boys y Romeo & Julieta, dirigidos por Milton Justice, ganador del Premio Ósca. Asimismo, demostró su genialidad cómica al protagonizar la gira sold out por España de Campeones de la comedia (2022/2023), dirigida por David Ottone (Yllana) y producida por referentes del cine español como Javier Fesser y Luis Manso.