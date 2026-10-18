Carlos Ponce se enfrenta a los nuevos tiempos en "Perla"

MIAMI.- Ya está disponible en cartelera el largometraje Perla. La historia nos presenta Vicente (Carlos Ponce), un artista urbano reconocido y chapado a la vieja escuela, que debe enfrentarse a los nuevos ritmos musicales emergentes encarnados por Perla (Zuleyka Rivera), una cantante de reggaeton en ascenso. Juntos tendrán que colaborar en un tema donde la tradición se une con los sonidos urbanos actuales, una mezcla que enfrenta a ambos con su identidad cultural y las preconcepciones del colectivo sobre los roles de género. Acompañados por actores de primera categoría como Paz Vega, Modesto Lacén, Georgina Borri y Yurmil Urena, Perla es una carta de amor al género urbano.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el actor, cantante y presentador Carlos Ponce y el productor ejecutivo Joel Ivan Rivera por el estreno de Perla. Ambos nos comentaron sobre la importancia de una película como esta por su conexión con las raíces y la cultura de Puerto Rico, el reto de filmar en lugares emblemáticos de la isla, el elenco de primera que da vida a los personajes, la necesidad imperiosa de crear diálogos entre generaciones a través de la música, los cambios de paradigmas a nivel colectivo sobre el arte, entre otras cuestiones.