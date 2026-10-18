Carlos Ponce se enfrenta a los nuevos tiempos en "Perla"

MIAMI.- Ya está disponible en cartelera el largometraje Perla. La historia nos presenta Vicente (Carlos Ponce), un artista urbano reconocido y chapado a la vieja escuela, que debe enfrentarse a los nuevos ritmos musicales emergentes encarnados por Perla (Zuleyka Rivera), una cantante de reggaeton en ascenso. Juntos tendrán que colaborar en un tema donde la tradición se une con los sonidos urbanos actuales, una mezcla que enfrenta a ambos con su identidad cultural y las preconcepciones del colectivo sobre los roles de género. Acompañados por actores de primera categoría como Paz Vega, Modesto Lacén, Georgina Borri y Yurmil Urena, Perla es una carta de amor al género urbano.