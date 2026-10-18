domingo 18  de  octubre 2026
CINE

Carlos Ponce se enfrenta a los nuevos tiempos en "Perla"

Entrevista al actor Carlos Ponce y al productor ejecutivo Joel Ivan Rivera por el estreno de la película "Perla", una historia en la que la modernidad y la tradición se encuentran

Perla&nbsp;explora el choque de culturas entre la música tradicional y el reguetón en Puerto Rico. &nbsp;

Perla explora el choque de culturas entre la música tradicional y el reguetón en Puerto Rico.

 

Cortesía/ THINKLATINO
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND

MIAMI.- Ya está disponible en cartelera el largometraje Perla. La historia nos presenta Vicente (Carlos Ponce), un artista urbano reconocido y chapado a la vieja escuela, que debe enfrentarse a los nuevos ritmos musicales emergentes encarnados por Perla (Zuleyka Rivera), una cantante de reggaeton en ascenso. Juntos tendrán que colaborar en un tema donde la tradición se une con los sonidos urbanos actuales, una mezcla que enfrenta a ambos con su identidad cultural y las preconcepciones del colectivo sobre los roles de género. Acompañados por actores de primera categoría como Paz Vega, Modesto Lacén, Georgina Borri y Yurmil Urena, Perla es una carta de amor al género urbano.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el actor, cantante y presentador Carlos Ponce y el productor ejecutivo Joel Ivan Rivera por el estreno de Perla. Ambos nos comentaron sobre la importancia de una película como esta por su conexión con las raíces y la cultura de Puerto Rico, el reto de filmar en lugares emblemáticos de la isla, el elenco de primera que da vida a los personajes, la necesidad imperiosa de crear diálogos entre generaciones a través de la música, los cambios de paradigmas a nivel colectivo sobre el arte, entre otras cuestiones.

Lee además
Sachi Statz, chef cofundadora de Tin Tin.
GASTRONOMÍA

Restaurante en la Pequeña Habana reconocido entre los mejores del país
Vinos, Tenerife, España.
VIAJES

Tenerife, vinos de origen volcánico y una tradición singular en Canarias
Temas
Te puede interesar

El actor venezolano Alec Whaite sobre serie española "El castillo": "Es muy dura de ver"

Billy Ray Cyrus y Elizabeth Hurley se habrían comprometido tras un año de relación

Festival Auténtico celebra la riqueza gastronómica de Aruba

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El jefe de la fiscalía federal principal para el Distrito Sur de Nueva York, James M. McDonald, denunció cómo el régimen de Venezuela recurrió a abusos sistemáticos para silenciar a la oposición política, tras su acusción el 8 de octubre de 2026. 
VENEZUELA

Nicolás Maduro no tiene inmunidad en EEUU, podría encarar cadena perpetua

Para facilitar las concesiones mineras a empresas chinas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo promovió modificaciones legales, como ocurrió en 2025 sistema de evaluación ambiental
RÉGIMEN

Oro "turbio" manejado por Ortega-Murillo está llegando a EEUU, dice experto

Lech Walesa, confundador de Solidaridad, expresidente de Polonia y premio Nobel de la Paz .
EXCLUSIVA

Lech Walesa: "La democracia, como la conocemos, no sirve en estos tiempos"

El presidente Donald Trump habla en un mitin de campaña de mitad de mandato en el Truist Arena en Highland Heights, Kentucky, el 17 de octubre de 2026.
Elecciones

Trump acusa a demócratas de provocar invasión migratoria, pide votar republicano

Cazzu y Christian Nodal llegan a la gala de Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación en honor a Laura Pausini en Sevilla, España, el miércoles 15 de noviembre de 2023. 
POLÉMICA

Cazzu aclara que "Con otra" no fue inspirada en Ángela Aguilar

Te puede interesar

El presidente Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D. C.
EEUU

Trump afirma que Francia "está en llamas" y "destrozada" por la inmigración y pide cierre de fronteras

Por Elena Moreno
El empresario de Florifa  Eddy Rojas, de 41 años, busca llegar al Congreso por el distrito 28.
NUEVO ROSTRO

Candidato independiente de Florida aspira al Congreso por el distrito 28

Lech Walesa, confundador de Solidaridad, expresidente de Polonia y premio Nobel de la Paz .
EXCLUSIVA

Lech Walesa: "La democracia, como la conocemos, no sirve en estos tiempos"

El dictador Raúl Castro (centro vestido de verde olivo) y el exvicepresidente José Ramón Machado Ventura (izquierda) asisten a un mitin del Primero de Mayo en La Habana para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo de 2026. El nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, les indica con la mano derecha hacia dónde deben drigirse.
CUBA

Cuerpos represivos y burguesía castrista, destino de combustible importado desde EEUU

Así quedaron los vehículos quemados durante las protestas por el alto costo de vida, en la calle de París, foto tomada el 18 de octubre de 2026.
¿TERRORISMO?

Violentas protestas en Francia dejan un saldo de 2.400 detenidos, 1.000 policías heridos y destrucción