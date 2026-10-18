domingo 18  de  octubre 2026
VIAJES

Madeira amplía su oferta gastronómica

La isla portuguesa combina la cocina tradicional y su centenario vino para atraer a viajeros interesados en la gastronomía y el enoturismo

Lapas, Madeira, Portugal.

Lapas, Madeira, Portugal.

Francisco Correia / Josie Lapke / MMGY
La mayor particularidad del vino de Madeira es que se produce aplicando calor intencionadamente.

La mayor particularidad del vino de Madeira es que se produce aplicando calor intencionadamente.

José Fernández / DLA
Mercado, Madeira, Portugal

Mercado, Madeira, Portugal

Francisco Correia / Josie Lapke / MMGY
Forte São João Batista, Madeira, Portugal.

Forte São João Batista, Madeira, Portugal.

DRONE(Madeira)©DigitalTravelCouple / / Josie Lapke / MMGY
Punta de Sao Lourenco, Madeira, Portugal.

Punta de Sao Lourenco, Madeira, Portugal.

Christophe Afonso / Josie Lapke / MMGY
Largo do Colegio, Madeira, Portugal.

Largo do Colegio, Madeira, Portugal.

Ricardo Paulino / Christophe Afonso / Josie Lapke / MMGY
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

El archipiélago portugués de Madeira apuesta por la gastronomía como gran atractivo turístico. A sus paisajes montañosos y su clima templado durante buena parte del año se incorpora una oferta culinaria que combina restaurantes reconocidos por la Guía Michelin, nuevas propuestas gastronómicas y platos vinculados a la historia y los productos de la isla.

El interés de chefs y restauradores por los ingredientes locales ha contribuido a renovar la escena gastronómica madeirense. La fertilidad de los suelos volcánicos, la producción agrícola y la disponibilidad de pescados y mariscos frescos permiten trabajar con una variedad de productos que distingue a la cocina insular.

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La isla cuenta con tres restaurantes con estrellas Michelin. Il Gallo d’Oro tiene dos estrellas, mientras que Desarma y William poseen una cada uno. Junto a estos establecimientos, otros restaurantes exploran distintas maneras de interpretar los sabores locales.

Audax propone una lectura contemporánea de la cocina tradicional; Oxalis trabaja con productos de temporada procedentes de su huerto y de productores de la zona, y Kampo centra su propuesta en la carne. Gazebo, por su parte, presenta menús de degustación elaborados a partir de ingredientes locales.

Productos de la tierra y del Atlántico

Las condiciones climáticas y agrícolas de Madeira favorecen el cultivo de productos durante todo el año. Plátanos, fruta de la pasión, caña de azúcar, batatas, hierbas aromáticas y verduras de temporada forman parte de la despensa local.

A estos ingredientes se suman los pescados y mariscos del Atlántico, presentes tanto en las recetas tradicionales como en las propuestas de los restaurantes contemporáneos. La combinación de productos agrícolas y recursos marinos refleja la relación entre la cocina de Madeira y su entorno geográfico.

Sin embargo, la evolución de la oferta gastronómica no ha desplazado los platos que forman parte de la identidad culinaria de la isla.

La espetada, carne de res ensartada y asada tradicionalmente sobre leña de laurel, es una de las preparaciones más representativas. También destacan el pez sable negro acompañado de plátano, las lapas a la parrilla, el milho frito —dados de harina de maíz frita— y el bolo do caco, un pan elaborado con batata que suele servirse con mantequilla de ajo.

Estas especialidades mantienen su presencia en la restauración local, mientras algunos chefs incorporan técnicas modernas y nuevas presentaciones sin abandonar los ingredientes que caracterizan la cocina madeirense.

El vino, otro capítulo de la gastronomía insular

El vino de Madeira constituye otro de los elementos centrales de la tradición local. Elaborado desde hace siglos mediante un proceso de fortificación, se distingue por la diversidad de sus estilos y su capacidad para conservarse durante largos períodos.

En Funchal, la capital insular, puede acercarse a su historia y elaboración mediante catas y recorridos por bodegas históricas. Las visitas a viñedos también permiten conocer una tradición vitivinícola que ha contribuido a la proyección internacional del archipiélago.

El vino de Madeira se incorpora, además, a propuestas gastronómicas que incluyen tanto recetas tradicionales como creaciones contemporáneas, ampliando las posibilidades de maridaje para los aficionados al vino.

La presencia de restaurantes reconocidos por Michelin y la renovación de algunas propuestas culinarias muestran otra faceta de Madeira, cuya cocina continúa vinculada a los productos, las técnicas y las tradiciones locales.

Para el viajero interesado en la gastronomía, el archipiélago ofrece la posibilidad de conocer Portugal a través de una cocina marcada por su condición insular, sus cultivos de origen volcánico y su relación histórica con el Atlántico.

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