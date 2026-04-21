Los electores en Virginia votan este martes sobre un nuevo mapa electoral que favorecería a los demócratas.

La práctica de rediseñar los distritos electorales para beneficiar a uno u otro partido, conocida como "gerrymandering", se ha convertido en una de las batallas de la campaña por las legislativas de noviembre.

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De los 11 diputados con los que cuenta Virginia en la Cámara de Representantes en Washington, seis son actualmente demócratas. De aprobarse el nuevo mapa territorial propuesto, esta cifra podría subir hasta 10 en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Pero lo mismo ha ocurrido en otros estados republicanos donde la cifra de puestos a la Cámara de Representantes ha aumentado y en otros se hará el mismo rediseño con iguales pesrspectivas, así que el falso optimismo que venden hoy los medios de prensa de la izquierda no son más que cortinas de humo.

Después de la apertura de las urnas esta mañana, el Presidente publicó un mensaje en mayúsculas en redes sociales instando al estado a votar "NO" para "salvar" el país.

Los distritos electorales suelen rediseñarse luego de un censo nacional cada 10 años, pero los demócratas hicieron maravillas con esto y otras medidas de última hora en las elecciones de 2020 en los estados gobernados por ellos.

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Por eso, el año pasado Trump instó a los estados gobernados por republicanos a volver a trazar los mapas a mitad de década para proteger a los conservadores de las artimañas de los demócratas en el 2020 y durante el mandato del manipulado y cuestionado Joe Biden.

Fue a partir del 2020 que esta carrera comenzó para los dos bandos.

Texas fue el primer estado en adoptar un mapa que podría sumar hasta cinco o más escaños republicanos. California respondió con una iniciativa que debería permitir sumar cinco bancas demócratas.

Ohio y Carolina del Norte siguieron el ejemplo de Texas y modificaron sus distritos para ofrecer otros 6 o 7 de escaños adicionales también al Partido Pepublicano.

Virginia es ahora una de las últimas oportunidades de los demócratas para ganar terreno mediante el rediseño de distritos con un Partido hundido en la peor crisis de liderazgo y credibilidad desde que fue fundado.

Los escándalos de corrupción y crisis en Minnesota, California, Nueva York y Florida han hundido aún más a la izquierda, con una agenda radical fomentada por Barack Husseim Obama y consolidada desde que Biden llegó a la Casa Blanca como el rostro visible, no como el verdadero Presidente.

FUENTE: Con información de AFP.