domingo 26  de  abril 2026
OBITUARIO

Fallece el cineasta argentino Adolfo Aristarain a los 82 años

Según destaca la Academia de Cine española, fue un creador clave para las filmografías argentina y española de las últimas décadas

Fotografía de archivo del 12 de septiembre de 2024 que muestra al cineasta Adolfo Aristarain con la Medalla de Oro de la Academia del Cine español en el Museo de Arte Latinoamericano en Buenos Aires (Argentina). &nbsp;

Fotografía de archivo del 12 de septiembre de 2024 que muestra al cineasta Adolfo Aristarain con la Medalla de Oro de la Academia del Cine español en el Museo de Arte Latinoamericano en Buenos Aires (Argentina).

 

EFE/Juan Ignacio Roncoroni

MADRID.- El cineasta argentino Adolfo Aristarain falleció este domingo en Buenos Aires a los 82 años, según informó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Muy ligado a España, donde vivió durante siete años y rodó algunas de sus películas, Aristarain recibió dos Premios Goya y la Medalla de Oro de la Academia de Cine.

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Trayectoria

El autor de Un lugar en el mundo (Goya a Mejor Película Iberoamericana) o Lugares comunes (Goya a Mejor Guion Adaptado) recibió la Medalla de Oro de la Academia de Cine correspondiente a 2024.

Según destaca la Academia de Cine española, fue un creador clave para las filmografías argentina y española de las últimas décadas.

Asistió en la dirección al cineasta Mario Camus, y también a cineastas como Vicente Aranda, Sergio Leone, Lewis Gilbert, Gordon Flemyng o Sergio Renán.

Trabajó con actores y actrices como Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Eusebio Poncela, Aitana Sánchez-Gijón, Cecilia Roth, Juan Diego Botto y Susú Pecoraro.

El autor de Tiempo de revancha, Un lugar en el mundo, La ley de la frontera, Martín (Hache), Lugares comunes y 'Roma' -su última producción- fue el primer director argentino que recibió la Medalla de Oro de la Academia de Cine.

FUENTE: EFE

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