martes 30  de  junio 2026
POLÉMICA

Blake Lively exige a Justin Baldoni el pago de honorarios legales tras demanda

El documento especifica que el interés mediático del caso elevó los costos, junto con la extensa investigación que la actriz y su equipo lideraron

La actriz estadounidense Blake Lively en la Gala de Arte y Cine del LACMA en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles

La actriz estadounidense Blake Lively en la Gala de Arte y Cine del LACMA en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles

AFP/Etienne Laurent
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Luego de llegar a un acuerdo, Blake Lively ahora reclama a Justin Baldoni el pago de 8.035.040,88 dólares en concepto de honorarios de abogados y costas procesales, gastos que se generaron cuando la actriz interpuso en su contra una demanda por difamación.

La solicitud llega dos semanas después de que el juez Lewis J. Liman dictaminara que Lively tiene derecho a reclamar los honorarios y costas de sus abogados en virtud del artículo 47.1 del Código Civil de California.

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Solicitud

La exigencia fue presentada el lunes 29 de junio. Según el documento, al que tuvo acceso People, la intérprete exige que Baldoni se haga cargo del pago de 7.495.526,87 en honorarios de abogados y 539.514,01 en costas procesales y gastos incurridos durante la exitosa defensa en el caso Wayfarer.

"Sus abogados afirmaron que el trabajo requerido para desestimar la demanda fue exhaustivo e indispensable para lograr la victoria total, y añadieron que Lively ha pagado y continúa pagando sus honorarios legales. Asimismo, indicaron que solicitará cualquier otro honorario adicional incurrido en la tramitación de dicha solicitud", reseña la revista.

En el documento también se especifica que el interés mediático del caso elevó los costos, junto con la extensa investigación que la actriz y su equipo lideraron y que incluyó más de 7.000 documentos.

De esta manera se evidencia que la disputa entre Lively y Baldoni no parece terminar.

"El juez Lewis J. Liman ha ordenado a Baldoni, de 42 años, y a Wayfarer Studios que respondan a la solicitud antes del 13 de julio, fecha en la que decidirá si concede la cantidad total, la reduce o deniega partes de la solicitud por completo", agrega People.

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