Ordenan a Justin Baldoni pagar honorarios legales de Blake Lively

La actriz estadounidense Blake Lively en la Gala de Arte y Cine del LACMA en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles

NUEVA YORK.- El actor estadounidense Justin Baldoni debe pagar honorarios legales, pero no daños y perjuicios, a su coprotagonista de It Ends with Us, Blake Lively, dictaminó el viernes un juez de Nueva York, resolviendo una batalla legal de años.

La decisión marca una victoria parcial para Lively, que estaba luchando contra una demanda por difamación presentada por Baldoni y su productora, que, según Lively, era una represalia por las acusaciones de acoso sexual que hizo.

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La pareja resolvió su disputa en mayo, evitando un costoso juicio civil, aunque no se reveló ninguna cifra del acuerdo.

La denuncia inicial de Lively decía que Baldoni, quien también dirigió It Ends With Us, había hablado de manera inapropiada sobre su vida sexual y había tratado de alterar la película para incluir escenas de sexo que no estaban en el guión.

Dijo además que Baldoni llevó a cabo una campaña de relaciones públicas para arruinar la reputación de Lively.

Contrademanda

Baldoni y el estudio Wayfarer, a su vez, contrademandaron a Lively y su esposo Ryan Reynolds con acusaciones de extorsión y difamación.

El juez federal Lewis Liman, que emitió la sentencia del viernes, desestimó los reclamos de Baldoni en junio de 2025 y anuló partes de las quejas de Lively en abril.

Basada en una novela superventas de la escritora estadounidense Colleen Hoover, "It Ends with Us" recaudó más de 350 millones de dólares en taquilla en 2024, lo que la convierte en uno de los mayores éxitos del año.

FUENTE: AFP