Blake Lively reclama honorarios legales e indemnización a Justin Baldoni

La actriz estadounidense Blake Lively en la Gala de Arte y Cine del LACMA en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles

NUEVA YORK.- Los abogados de la actriz estadounidense Blake Lively comparecieron nuevamente ante un juez de Nueva York el lunes para exigir el pago de honorarios legales e indemnización por daños y perjuicios a Justin Baldoni, coprotagonista de It Ends with Us, tras el acuerdo alcanzado el mes pasado en su larga batalla legal.

El equipo legal de la actriz, de 38 años, argumentó que la demanda por difamación interpuesta por Baldoni y su productora, Wayfarer Studios, era una represalia prohibida por la ley de California.

CINE "Obsesión" y "Backrooms": películas de terror indie que revolucionan la taquilla

Los abogados de Baldoni rechazaron la demanda.

Lively presentó su primera denuncia contra Baldoni en diciembre de 2024, alegando que el actor —quien también dirigió la película— había hablado de forma inapropiada sobre su vida sexual e intentó modificar la película para incluir escenas sexuales que no figuraban en el guion.

Polémica

La actriz, que saltó a la fama con la serie de televisión Gossip Girl, afirmó que Baldoni orquestó una campaña de relaciones públicas y redes sociales para arruinar la reputación de Lively. Baldoni y su estudio Wayfarer habían contrademandado a Lively y a su esposo Ryan Reynolds por extorsión y difamación, pero un juez desestimó esas demandas el año pasado.

Wayfarer había insistido previamente en que ni el estudio, ni sus ejecutivos, ni su equipo de relaciones públicas tomaron represalias contra Lively.

El juez federal a cargo del caso, Lewis Liman, también desestimó algunas de las demandas de Lively, pero confirmó sus alegaciones de represalias.

Los términos completos del acuerdo extrajudicial alcanzado entre ambas partes no se han hecho públicos.

Basada en la exitosa novela de la escritora estadounidense Colleen Hoover, "It Ends with Us" recaudó más de 350 millones de dólares en taquilla en 2024, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos del año.

FUENTE: AFP