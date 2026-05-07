Jennifer López vuelve a poner a la venta mansión en la que vivió con Ben Affleck

Jennifer López habla en el escenario mientras presenta la 51.ª edición de los American Music Awards en el Fontainebleau de Las Vegas, Nevada, el 26 de mayo de 2025.

MIAMI.- Nuevamente Jennifer López ha puesto a la venta la mansión de Beverly Hills que compartió junto a Ben Affleck . Según informa People en Español, la intérprete relistó la propiedad por 50 millones de dólares.

Un documento judicial de abril establece que se realizó una transferencia de propiedad entre cónyuges, lo que evidencia que ahora JLo es la única responsable de los gastos que relacionados con la venta de la mansión.

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Venta

Fue en julio de 2024, luego de que trascendiera que la relación de López y Affleck no estaba en su mejor momento, que la propiedad fue puesta en venta por un valor de 68 millones de dólares. Posteriormente, en septiembre de 2025, se bajó el precio a 52 millones de dólares.

Al no ser vendida, se retiró del mercado.

Actualmente, la mansión fue publicada por Rayni Williams y Branden Williams de The Beverly Hills Estates.

"La extensa residencia se encuentra en cinco acres de tierra y ofrece impresionantes vistas a la montaña. Dos puntos de acceso separados a la casa proporcionan la máxima privacidad para los residentes, 'manteniendo a los paparazzi y curiosos siempre adivinando'. La propiedad cuenta con un garaje para 12 autos y espacios de estacionamiento adicionales para hasta 80 vehículos. Otras comodidades impresionantes incluyen un gimnasio completo, un complejo deportivo cubierto y canchas de baloncesto y pickleball", describe People.