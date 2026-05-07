Rey Felipe VI resalta memoria compartida con países de Iberoamérica

El Rey Felipe VI sale de firmar un libro de condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco I, en la Nunciatura Apostólica, el 22 de abril de 2025, en Madrid (España).

MADRID.- El Rey Felipe VI ha puesto en valor la historia y la memoria compartida que tiene España con los países iberoamericanos en vísperas de que Madrid acoja el próximo noviembre la XXX Cumbre Iberoamericana, al tiempo que ha defendido la necesidad de dar continuidad a este tipo de citas.

Ese ha sido su mensaje durante la entrega de la X edición del Premio de Derechos Humanos Rey de España al Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Chile por su labor en la defensa y promoción de los Derechos Humanos que ha tenido lugar en la Capilla de San Ildefonso en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid.

Los museos, como el galardonado, ha dicho el monarca, son "una casa de los recuerdos, de la memoria" entendida "como ejercicio personal pero también como ejercicio colectivo".

La memoria, ha proseguido Felipe VI, requiere "fortaleza y valentía, y ello es así porque recordar es una tarea del presente, no del pasado".

"Y es en el presente donde está el reto... en hacer memoria. Y es importante hacer memoria juntos", ha sostenido, incidiendo en que el museo galardonado "es un ejemplo para el mundo y para Iberoamérica" una región, ha defendido, "que tiene mucho que decir y que hacer, de manera más concertada y más hermanada".

El Rey se ha referido en este punto a su buen conocimiento de la región, que ha dicho que ha visitado un centenar de veces, y ha resaltado que la Comunidad Iberoamericana de Naciones es "un proyecto de raíces antiguas, pero de realidad muy contemporánea y sobre todo con un potencial de futuro todavía infravalorado y por aprovechar".

FUENTE: Europa Press