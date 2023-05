Blake Shelton deja "The Voice" tras 12 años en el programa

MIAMI.- Luego de ser uno de los mentores en el famoso programa de competencia musical The Voice , el cantante Blake Shelton anunció que dejará la producción tras de 12 años de participación continua.

"No puedo creer que hayan pasado 23 temporadas de @nbcthevoice... y especialmente no puedo creer que hoy sea mi último episodio. Es agridulce", escribió el intérprete de música country en su cuenta de Instagram.

"Cuando firmamos para la temporada uno, no creo que ninguno de nosotros supiera lo que iba a ser esto... estos últimos 12 años he hecho amigos y recuerdos de toda la vida. He tenido la gran oportunidad de entrenar a algunos artistas muy talentosos, nueve que se han llevado a casa el premio como parte del grupo Blake", agregó el cantante estadounidense.

Además de anunciar su fin en el programa, Blake Shelton aprovechó la ocasión para agradecer a todo el equipo de The Voice.

"Ver a estos artistas crecer tanto desde el show... gracias a todos: el equipo, los entrenadores, los concursantes, los fans y mi esposa que han hecho estos años realmente geniales. ¡Los amo a todos!", finalizó el cantante.

Como mentor, Blake Shelton logró que varios concursantes de su equipo se alzaran con el trofeo de la competición, pero también fue oportuno para conocer el amor de su vida: su colega, y ahora esposa, Gwen Stefani, quien conoció en el programa en 2014 y en 2021 contrajeron matrimonio.

Según CNN En Español, la semana pasada NBC anunció que Reba McEntire se unirá al panel de entrenadores para la temporada 24 del programa con Stefani, John Legend y Horan.

The Voice se transmite en vivo a las 9:00 p.m. hora del este en NBC.

FUENTE: REDACCIÓN