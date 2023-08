Boricua Elena aborda las frustraciones en su 1er álbum

RESEÑA Especialistas evalúan el álbum "Speak Now" de Taylor Swift

"(El álbum) se llama Rara porque en la escuela me decían mucho que yo era 'rara' y eso me frustraba porque yo pensaba que era un insulto, hasta que un día hable con mi padre y él me dijo que ser raro es algo bueno, porque quieres ser diferente. Quiero dejarle saber a todas esas personas y jóvenes que alguna vez se sintieron raros que eso está bien… es bonito ser diferentes", agregó Elena.

El tema promocional también cuenta con un videoclip grabado en un estudio de San Juan, Puerto Rico.

De esta manera, la estrella emergente se presenta como la nueva cara del pop en español que, a sus 14 años de edad, ha tomado a la industria musical con cinco temas que hacen vida en Rara y que son de su autoría y trabajados junto a un equipo de productores como lo son la cantautora dominicana Covi Quintana, quien colaboró con ella en la producción y composición del tema Mil idiomas; el vocalista y músico Gustavo González, de la agrupación BlackGuayaba, que trabajó en la producción de Rara, Eres tú y Ojos azules; por último, el músico, director y productor musical José Gómez (El Profesor Gómez), produjo la canción Tu amiga.

Acerca de Elena

Nacida el 25 de noviembre de 2008 en San Juan, Puerto Rico, Elena reside en La Isla del Encanto. Desde muy temprana edad está en el mundo musical, pues desde los 4 años comenzó a recibir clases de piano.

Mostrando una gran habilidad como artista y reconocida como estudiante del año, a sus 5 años fue aceptada en el Coro de Niños de San Juan en el que estuvo por dos años. Mas adelante audicionó en el Conservatorio de Música de Puerto Rico para ser entrenada en canto clásico, lo que simbolizó un gran logro ya que fue aceptada de manera especial por su corta edad.

Luego de pertenecer al programa del Conservatorio de Música de Puerto Rico comenzó a tomar clases privadas con las profesoras y sopranos Magda Nieves e Hilda Ramos. Elena, siendo reconocida por su talento, fue invitada por la agrupación musical de los violines de Marquito para varios eventos sociales. Además, audicionó en el Destination Broadway en New York donde fue aceptada y participó en el programa durante 2019 y 2020.

En el verano de 2022, Elena estuvo en el programa de verano de la Universidad de Música de Berklee, en Puerto Rico y Boston. En ese mismo año formó parte del elenco de la obra On Your Feet, en el que dio vida al personaje de Gloria Estefan de pequeña.

