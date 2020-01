Brad Pitt confiesa que rechazó "Matrix": "Escogí la pastilla roja"

24 de enero de 2020 - 15:01

"Rechacé Matrix, es lo único que diré. No me ofrecieron la segunda ni la tercera, sólo la primera. Vengo de un lugar, quizá por mi educación, en el que si no recibí (el papel), es que nunca fue mío. Y creo que nunca fue mío, sino de otra persona", explicó